Un manfredoniano tra gli organizzatori del 1° forum italiano on line di finanza consapevole

. Si tratta di quattro incontri webinar gratuiti attraverso i quali si approfondiranno tematiche di finanza per offrire ai partecipanti la possibilità di condividere con semplicità gli scenari che si stanno determinando in conseguenza di questa emergenza sanitaria.

Il Covid-19, oltre a costringerci a restare in casa, ha avuto, infatti, il merito di accelerare il processo di digitalizzazione e dell’uso di smartphone e pc, non solo per dialogare via web o per studiare, mediante l’utilizzo della didattica a distanza, ma anche per operare sui propri conti correnti o sui propri investimenti.

Questo 1° Forum, ideato dal sanseverese Michele Poveromo e dal manfredoniano Tommaso Rinaldi, consulenti finanziari, è un fiore all’occhiello per la provincia di Foggia e rappresenta l’evoluzione dei tantissimi eventi di educazione finanziaria precedentemente realizzati sul territorio.

“Abbiamo pensato a quando questa emergenza sanitaria terminerà ponendoci due domande: cosa ricorderemo di queste settimane? Cosa potevamo fare e non abbiamo fatto?”, spiegano gli organizzatori. “Alla prima domanda è troppo presto per rispondere e lo si potrà fare solo a problema superato. Alla seconda risponderemo sia come società nel suo complesso sia come individui: come uomini e donne, mariti e mogli, padri/madri e figli, ma anche come persone che, attraverso il loro ruolo professionale, possono influire sul benessere di altre persone”.

Michele Poveromo e Tommaso Rinaldi hanno pensato di rendere, dunque, la finanza più semplice e comprensibile.

In questo percorso di approfondimenti a tema si affronteranno quattro tematiche con altrettanti professionisti del settore provenienti da alcune delle principali case di investimento internazionali: il 28 maggio “Trasformare le emozioni in buone decisioni”, con Alberto Vai, Senior Sales Manager di Amundi; il 4 giugno “Le innovazioni hanno cambiato velocemente il mondo. Immagina il futuro”, con Antonio Satta, Sales executive Franklin Templeton Investments:; l’11 giugno “La sostenibiltà oggi e in futuro”, con Antonio Avalle, Sales director di Nordea; il 18 giugno“Economia e mercati finanziari al tempo del Covid-19”, con Alessio Coppola, Managing director, Head of Soutern Europe Rotschild & CO.

Per partecipare, basterà semplicemente prenotarsi a questo link: https://rebrand.ly/architettura-scelte-webinar.

“Vi aspettiamo con le vostre curiosità e le vostre domande”, concludono i due organizzatori, fieri di aver dato vita, nella terz’ultima provincia d’Italia (fonte Dossier Qualità della vita “Sole 24 Ore”), ad un’innovativa ed originale iniziativa in campo finanziario.

Maria Teresa Valente