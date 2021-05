“Con le ultime consegne abbiamo raggiunto una giacenza di 195.277 dosi, con prevalenza Pfizer. Le consegne previste sino ai primi giorni di giugno, suggeriscono di indirizzare l’organizzazione verso la più ampia disponibilità vaccinale, così da raggiungere l’immunità nel più breve tempo possibile”.

Lo dichiara il Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati, commentando i dati aggiornati alle ore 17:13.

Ieri, giovedì 13 maggio, sono state somministrate 35.769 dosi.

+614 rispetto a mercoledì 12,

+5.041 rispetto a martedì 11,

-817 rispetto a lunedì 10.

Ad oggi sono state consegnate 1.955.525 dosi di vaccini, delle quali sono state somministrate 1.773.509.

Nello specifico sono 1.241.724 le prime dosi e 531.785 le seconde dosi.

Risultano in giacenza 182.016 dosi.

Il punto sull’immunità.

La percentuale dei pugliesi che hanno ricevuto almeno una dose è del 31,41% (nella classifica nazionale in posizione numero 9 e sopra la media nazionale del 30,69%) mentre il 13,45% ha ricevuto anche la seconda dose (nella classifica nazionale nella posizione numero 11 e sopra la media nazionale del 13,43%).

Il punto sui fragili.

Su 485.896 censiti quali fragili, sono state somministrate 383.503 dosi, pari a una copertura (1 e 2 dose) del 39,46%.

Il punto sull’utilizzo dei singoli vaccini.

VAXZEVRIA (ASTRAZENECA) dosi consegnate 502.500, dosi somministrate 446.190. Giacenza 56.310.

Ieri, giovedì 13 maggio, sono state somministrate 8.565 dosi di Vaxzevria (AstraZeneca), -5.332 rispetto al giorno precedente.

PFIZER/BIONTECH dosi consegnate 1.269.175, dosi somministrate 1.164.709. Giacenza 104.466.

Ieri, giovedì 13 maggio, sono state somministrate 23.366 dosi di Pfizer/BioNTech, +8.531 rispetto al giorno precedente.

MODERNA dosi consegnate 161.300, dosi somministrate 140.779. Giacenza 20.521.

Ieri, giovedì 13 maggio, sono state somministrate 3.755 dosi di Moderna, -1.995 rispetto al giorno precedente.

JANSSEN dosi consegnate 22.550, dosi somministrate 21.831. Giacenza 719.

Ieri, giovedì 13 maggio, sono state somministrate 83 dosi di Janssen, -590 rispetto al giorno precedente.

Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni.

La Puglia è in sesta posizione nella classifica generale nazionale: su 1.955.525 dosi consegnate, sono state somministrate 1.773.509, pari al 90,7%.

Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni per fasce d’età.

Undicesima per la fascia +90 (73,6%);

Decima per fascia 80/89 (77,9%);

Undicesima per fascia 70/79 (20,5%).

Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni per categorie.

Quindicesima per la categoria Operatori sociosanitari (78,8%).

Terza per la categoria personale scolastico (15,6%)

Diciottesima per la categoria ospiti RSA (74,5%)

Tredicesima per la categoria over 80 (68,2%)

Il punto sull’obiettivo settimanale fissato dal Commissario straordinario, calcolato su un obiettivo nazionale di 500mila somministrazioni al giorno.

Nel periodo 8 maggio – 14 maggio 2021, in Puglia sono state somministrate 230.693 dosi, cioè 1.248 dosi in meno rispetto all’obiettivo fissato di 231.941.