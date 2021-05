Emiliano: “AstraZeneca ha un difetto: costa poco”. E attacca Bertolaso

Bari, 15/05/2021 – (ilsussidiario) Michele Emiliano, ospite a Tg2 Post, ha parlato dell’andamento della campagna vaccinale in Puglia senza lesinare una stoccata a Guido Bertolaso, responsabile della vaccinazione in Lombardia, che ha annunciato che prima dell’estate ogni lombardo avrà ricevuto almeno una dose. Questo il commento del presidente della Regione Puglia: “Beh, Bertolaso deve avere delle capacità divinatorie che noi non abbiamo o forse è in possesso di notizie che noi non abbiamo. Dai nostri calcoli, molto più prudenti, non dovremmo purtroppo riuscire a vaccinare tutti prima dell’estate salvo che le forniture di vaccini non aumentino in maniera molto importante“.

“AstraZeneca ha un difetto: costa mentre 2 euro, mentre Pfizer e Moderna costano 20 euro, 19 euro, 18 euro…le conclusioni tiratele voi. E’ evidente che AstraZeneca è un vaccino più tradizionale, gli altri sono vaccini molto moderni che simulano l’impatto sull’Rna del virus senza inocularlo. Se noi somministrassimo antibiotici a tutta la popolazione italiana avremmo un mare di problemi anche gravissimi: noi stiamo inoculando lo stesso farmaco a tutti gli italiani, quindi il rischio di effetti indesiderati è elevato“. (ilsussidiario)