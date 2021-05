Foggia, “Lei non lava e non cucina”: fine del matrimonio, ma per altri motivi…

Foggia, 15/05/2021 – (laleggepertutti) Secondo la sentenza del tribunale di Foggia chiedere al marito di fare la spesa al supermercato, di dare una mano in cucina o di fare una lavatrice non è un motivo sufficiente a giustificare una separazione, men che meno a pretendere l’addebito. Il tribunale pugliese ha reso ufficiale la fine del matrimonio, ma per motivi diversi da quelli allegati dal marito, non certo per le accuse rivolte alla moglie che, secondo lui, non voleva cucinare e nemmeno lavargli i panni, compito che, secondo lui, doveva essere svolto dalla madre. Ha perfino aggiunto di avere spesso «provveduto a fare la spesa» e di essere andato «a consumare la colazione a casa della madre».

Perché – aggiunge la sentenza – «non è previsto che su un coniuge siano addossati tutti i compiti di cura della casa e della prole, visto che entrambi i coniugi sono tenuti a svolgere le stesse mansioni, e ciò anche nell’ipotesi in cui uno solo di essi lavori, poiché non sarebbe ammissibile una situazione di sottomissione dell’altro partner a svolgere lavori di mera cura dell’ordine domestico, al quale sono peraltro tenuti anche i figli, nell’ottica di una educazione responsabile».

A peggiorare la posizione del marito, la versione data dalla moglie al giudice: lui aveva avuto una «stabile relazione extraconiugale» e non c’era più un feeling tra i due. La prima, si è concluso, come conseguenza della seconda e non viceversa. In pratica, «il logorio dell’unione matrimoniale era prodotto dal venir meno del feeling col coniuge» e, dunque, «non può stabilirsi una relazione causale tra la fine del loro rapporto e la relazione adulterina del marito». Ovvero, «i disaccordi tra moglie e marito abbiano minato le basi della famiglia e che la lamentata liaison dell’uomo con un’altra donna e l’abbandono del tetto coniugale da parte dell’uomo ne siano stati una mera conseguenza, a prescindere dal tentativo della donna di tenere unita la famiglia». (laleggepertutti)