Foggia, tre casi di Covid: colpiti un giocatore e due membri dello staff

Foggia, 15/05/2021 – Tre casi di Covid nel Foggia, prossimo avversario del Bari ai playoff, nel derby in calendario mercoledì pomeriggio, alle 17.45, al S. Nicola.

A comunicarlo ufficialmente è stato lo stesso club rossonero sul proprio sito ufficiale, precisando che il virus ha colpito un calciatore e due membri dello staff della società: “Il Calcio Foggia 1920 comunica che, dai tamponi molecolari effettuati nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di un calciatore e due elementi del gruppo squadra che, in accordo con le Autorità sanitarie, sono già stati posti in isolamento fiduciario presso i propri domicili, sotto la supervisione dello staff medico rossonero.”