Graphic design: il potere dell’immagine

Ne abbiamo sentito parlare spesso, tante volte ci siamo rivolti a lui per diversi lavori personali come disegni, scritte e stampe, il graphic design è un mestiere del tutto particolare, frutto della passione e della fantasia ed in tanti hanno scoperto negli ultimi tempi questo tipo di attività. L’ambito artistico è ciò che prediligono di più con la creazione di bozzetti, disegni e lavori di animazione ma spaziando anche nel campo della pubblicità e della comunicazione. Gli esempi sono ovviamente tantissime tutti i giorni ci confrontiamo con essi in tutte le nostre attività quotidiane, testimoniando se così vogliamo dire il loro lavoro che può nascere con tecniche differenti a seconda dello specifico progetto.

Diversi ambiti lavorativi per un grafico: televisione, pubblicità, editoria.

Il grafico può realizzare i propri lavori in diversi settori come la televisione, l’editoria, internet o come abbiamo detto la pubblicità. Per quanto riguarda la televisione si possono disegnare o elaborare i sistemi di sottotitoli di un programma o di un telegiornale o allo stesso tempo definire in modo da catturare l’attenzione del pubblico il modo in cui presentare la notizia sotto forma di figure, immagini o grafici. Nel campo dell’editoria invece il graphic designer si può occupare dell’impaginazione, della veste, delle copertine di un determinato libro, che contenga magari delle immagini, o concept grafico di una collana editoriale.

Il graphic design può operare anche in rete, su internet infatti tante opportunità.

Il campo di internet poi, anche nel campo del grafico, è qualcosa di molto interessante: ci si può occupare di progettazione di siti web, lavorando a fianco di grandi professionisti del settore, come web master o web designer. Infine, per quanto riguarda la pubblicità è facile immaginare un ampio lavoro nel campo della definizione delle varie campagne promozionali con brochure, loghi, cartelloni e così via. In ogni caso bisognerà avere anche tutto ciò che è necessario sotto l’aspetto degli strumenti e cose di cui si necessita per cominciare una professione come questa, come le stampanti Philips. Ma quali sono le maggiori caratteristiche che deve avere un grafico?

Fantasia, propensione al lavoro e allo stare in gruppo: dai spazio alle tue idee.

Ovviamente un grande senso artistico è alla base del successo del graphic design con una elevata creatività. Ovviamente, anche se dà molto di sé e delle proprie idee, bisognerà dimostrare anche una spiccata capacità di lavorare in gruppo. E la conoscenza del computer? Va da sé che bisognerà sapersela cavare con software di grafica e design. I filoni lavorativi sono diversi e vanno dall’agenzia pubblicitaria alla redazione di una rivista passando per siti internet, studi professionali o case editrici. Non solo, si potrà lavorare in maniera autonoma, una sorta di freelance, avendo la possibilità di contrattare in prima persona direttamente con i committenti che possono essere singoli soggetti oppure aziende, parlando di progettualità ma chiaramente anche di compenso. Non è nemmeno difficile imbattersi in studi associati di grafica o design, aperti magari da appassionati o professionisti grafici che hanno deciso di unire le forze, la passione e le competenze. (nota stampa)