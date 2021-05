Luca Mercuri è il nuovo Direttore Regionale Musei Puglia.

La Direzione Regionale Musei Puglia ha un nuovo Direttore, Luca Mercuri. Nato nel 1980, è laureato sia in Archeologia sia in Storia dell’Arte, specializzato in Archeologia alla Scuola Archeologica Italiana di Atene e Dottore di Ricerca in Storia, archeologia e antropologia del mondo antico. È in forze al Ministero della Cultura, dal 2010, come funzionario archeologo e ha lavorato in diversi uffici territoriali e centrali, con incarichi di direzione e coordinamento. È stato Direttore del Pantheon, Direttore del Museo Archeologico Nazionale e Area Archeologica di Sperlonga, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Formia.

“Sono orgoglioso di questo incarico – dichiara il nuovo direttore – e di poter lavorare al servizio di una regione dalle straordinarie risorse, un crocevia di popoli, una terra modellata da millenni di stratificazioni culturali. Sarà una meravigliosa sfida valorizzare, raccogliendo il lavoro dei colleghi che mi hanno preceduto, un patrimonio di musei, aree archeologiche e monumenti dal grande potenziale, parte integrante della nostra storia e della nostra identità.”

La Puglia – continua il nuovo direttore – come il resto del Paese, si sta finalmente avviando verso una nuova normalità responsabile. In questo contesto di progressive riaperture delle attività, anche i musei e i luoghi della cultura meritano di tornare quanto prima fruibili. Come richiesto dai lavoratori e dalle parti sociali, ciò potrà avvenire a breve, al termine del percorso che, attraverso il Comitato per la gestione della riapertura e aggiornamento del Piano di Emergenza, consentirà il ritorno del pubblico nella massima sicurezza dei visitatori e del personale. Nel rispetto dei principi di gradualità e sostenibilità indicati nelle linee guida nazionali, lavoreremo fin da subito, per consentire le riaperture già entro il weekend del 22 maggio”.