Vaccini, alle persone affette da malattie rare la ASL dedica la giornata 18 maggio

Continuano le attività negli hub, nei centri vaccinali e ad opera dei medici di medicina generale per la vaccinazione sia degli ultracinquantenni che delle persone estremamente vulnerabili. Sono 284.151 le somministrazioni effettuate in provincia di Foggia dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID. Di queste, 199.624 sono le prime dosi e 84.528 le seconde.

Alle persone affette da malattie rare, la ASL ha dedicato la giornata del 18 maggio prossimo.Il prossimo martedì, infatti, dalle ore 10,00 alle ore 18,00, gli hub vaccinali allestiti nei presidi ospedalieri di Cerignola e Manfredonia e il punto vaccinale di San Severo (in via De Palma) saranno aperti a sportello, cioè senza prenotazione, per le persone affette da malattie rare e per i relativi caregivers/familiari conviventi. Per gli stessi, inoltre, continua l’attività quotidiana di somministrazione presso i punti vaccinali del Policlinico Riuniti di Foggia e dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo secondo la programmazione interna.

Nel dettaglio: ad oggi, sono 35.570 le persone estremamente vulnerabili che hanno ricevuto la prima dose. Vaccinati con la prima dose anche 12.837 caregivers/familiari conviventi. Le persone ultraottantenni che hanno ricevuto la prima somministrazione sono 36.638; di queste, 31.518 hanno ricevuto anche la seconda dose. Inoltre: hanno ricevuto la prima dose di vaccino 44.901 persone di età compresa tra 79 e 70 anni e di queste 11.824 anche la seconda.

Hanno ricevuto la prima dose 51.317 persone di età compresa tra 69 e 60 anni e, di queste, 10.741 hanno ricevuto anche la seconda dose. Hanno ricevuto la prima dose anche 31.690 persone di età compresa tra 59 e 50 anni e, di queste, 12. 692 hanno fatto la seconda somministrazione. Hanno concluso il ciclo vaccinale 5.730 operatori scolastici su un totale di 15.646 che hanno ricevuto la prima dose. I medici di medicina generale hanno somministrato, ad oggi, 73. 494 dosi di vaccino di cui 12.523 a domicilio. La giornata di ieri si è conclusa con 7.120 somministrazioni.

Al Policlinico Riuniti di Foggia presso il Poliambulatorio Vaccinale dell’UOC Igiene del plesso D’Avanzo, da lunedì 10 maggio sono state vaccinate 2.107 persone: 1.285 con condizioni di vulnerabilità, 453 conviventi di pazienti ad alto rischio, 269 adulti di 60 anni di età e più, 100 di altre categorie (operatori sanitari non ancora vaccinati, studenti di area sanitaria che iniziano il tirocinio in questo mese, operatori scolastici).