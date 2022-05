7 idee per abbinare al meglio le tue sneakers

Tutto cominciò negli anni Novanta, quando le chunky sneakers s’imposero nell’universo della moda maschile. Adesso, a distanza di tanto tempo, sono tornate alla ribalta diventando le scarpe sportive più cool del momento: sono amatissime da influencer e fashioniste, che le indossano con ogni tipo di outfit, e attraggono le donne di tutte le età.

Le chunky sneakers sono il frutto del ritorno della cultura normcore, per la quale la moda recupera forme comode e in alcuni casi esagerate. Le chunky sneakers, conosciute anche come dad sneakers – proprio perché grazie alla forma piuttosto massiccia risultano molto comode – piacciono moltissimo e sono davvero richiestissime.

Ma perché stupirsi di questo successo? In fondo, provengono dallo street style, quello spontaneo, vivo e audace, che risponde ai bisogni di una vita quotidiana frenetica, e non teme di sperimentare accostamenti sempre nuovi. E poi, non sono forse scarpe comode e originali, capaci di vivacizzare un look spento o di sdrammatizzare un outfit troppo formale?

Ecco perché, sul mercato, si trovano sneakers chunky da donna per tutti i gusti, in tessuto o in pelle, e con una grande varietà di colori fra cui scegliere, come toni neutri e tinte pastello oppure fluo.

Se vi chiedete come abbinare agli abiti queste scarpe così esuberanti, niente paura: abbiamo pensato a sette proposte originali di outfit comodi, alla moda e persino eleganti.

Look casual chic con i pantaloni e sneakers

La combinazione pantaloni e sneakers è molto versatile, tanto che potete sbizzarrirvi creando svariati accostamenti, dai più sobri ai più audaci. Se però non volete rinunciare all’eterna eleganza degli outfit minimal, bastano un paio di pantaloni neri o blu, un top o una maglia dalle linee essenziali e un paio di sneakers dai toni neutri per creare una combinazione casual chic perfetta, ideale in ogni occasione della giornata. Se invece preferite aggiungere un tocco di vivacità, delle sneakers colorate, magari sui toni pastello, non spezzano l’armonia dell’insieme.

Look da parigina

Chi non conosce lo charme delle donne parigine? Tutte ci chiediamo come facciano a essere eleganti e informali nello stesso tempo, raffinate ma spontanee in ogni momento della giornata.

Ebbene, se volete ispirarvi alla moda parigina, il look perfetto prevede un bel trench sopra a classici jeans dal taglio dritto, cui potete aggiungere le sneakers chunky dai toni neutri o color tabacco. È un outfit intramontabile, adatto per fare lunghe passeggiate, correre al lavoro o sedersi in una sala da tè, sentendosi chic ma con discrezione.

Look preppy con le sneakers

Sembra impossibile, vero? Eppure, le sneakers possono contribuire a formare un outfit in stile preppy o “bon ton chic”, che piace molto perché semplice ma di classe. Bastano un jeans ben fatto o un bel paio di pantaloni, una camicia dal taglio impeccabile e scarpe bianche o beige.

Ma lo stile preppy prevede anche polo, cardigan e blazer dalle tonalità delicate come il celeste, il rosa e il verde, che si combinano alla perfezione con delle sneakers coloratissime.

Look con abiti romantici

Qui l’abbinamento diventa un po’ audace, ma seducente e molto originale. Gli abiti romantici, con stampe floreali o in tulle e un po’ vaporosi, acquistano una grinta particolare se abbinati con delle sneakers.

Il risultato è unico: le scarpe smorzano il sapore antico dell’abito, mentre quest’ultimo, con la sua grazia, le ingentilisce.

Look informale e femminile: chunky sneakers con gonne

Che siano lunghe, mini o midi, le gonne abbinate alle chunky sneakers creano un look informale ma con un tocco di eleganza, per vestirsi in modo disinvolto senza rinunciare alla propria femminilità. Con calze a rete o decorate, poi, il contrasto è di grande effetto.

Le più romantiche possono indossare una gonna con qualche volant, a pois o a fiori, una maglia a tinta unita e le scarpe del colore preferito.

Infine, se siete originali e amate sperimentare, una gonna plissettata, una blusa ricamata o con pizzi e le sneakers sono una tendenza da non lasciarsi sfuggire.

Sneakers con tailleur

In questo caso, le sneakers hanno il pregio di smorzare il tono troppo formale del tailleur, costituito da giacca e pantaloni.

Se amate uno stile classico o casual chic, un tailleur dai colori neutri insieme a questo tipo di scarpa, anch’essa neutra, forma una combinazione da manuale. Ma perché non spezzare il rigore di un tailleur scuro con qualcosa di colorato, pastello o fluo?

Look estivo con gli shorts

D’estate, si sa, amiamo sentirci libere e comode, e non tolleriamo troppe regole e imposizioni. Perciò, le sneakers abbinate con un bel paio di shorts sono diventate un trend amatissimo. E poi, essendo scarpe piuttosto importanti, hanno il vantaggio di far sembrare le caviglie più sottili. Perché non provare? (nota stampa).