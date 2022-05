Giovanni Caratù: “Se questa è una transazione”

(nota stampa). Un buon accordo è sempre meglio di una causa vinta! L’epilogo della contesa tra A.s.e. Manfredonia e Comune di Vieste ha visto segnare la parola fine, più che a una transazione, a me pare a una resa incondizionata.

Le ragioni sembrano irrazionali con contorni poco chiari, se visti da una logica di buona gestione manageriale, di cui l’A.u. è campione, ma giustificabili solo da una logica politica, che in A.s.e. SpA. dovrebbe essere lontana se non bandita.

Veniamo alla genesi del problema, a seguito di note vicende che hanno riguardato la gestione dei rifiuti del Comune di Vieste, A.s.e. Manfredonia su alte sollecitazioni e in piena emergenza ambientale, forniva al Comune di Vieste il servizio di raccolta. Questa collaborazione, con un’altrettanto irrazionale decisione del comune di Vieste socio di A.s.e., viene interrotta, lasciando non pagate due fatture una per il servizio prestato l’altra per una fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata.

Dopo tentativi vani, Ase incarica un noto avvocato cittadino per il recupero del credito vantato per un’ammontare di euro 560.367,73 euro per omesso pagamento di fatture.