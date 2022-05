La ripresa post-covid riparte anche da Matera secondo Susanna Camusso

STATO QUOTIDIANO Matera 13/05/2022 – Primo assaggio di aperture post-covid dopo le aperture, sicuramente positivo perché la città lucana era strapiena di gente, i ristoranti pieni, tanti eventi culturali offerti, e veramente tantissimi turisti anche stranieri ad usufruire di un patrimonio di bellezze storico culturali che le ha attribuito un meritatissimo riconoscimento come patrimonio dell’Unesco.

Sicuramente le recenti aperture e queste bellissime giornate di primavera hanno favorito il notevole afflusso turistico, ma anche quello di tante scuole che hanno organizzato la gita turistica a Matera.

Un buon auspicio per la stagione turistica che sta per iniziare perché il turismo che non è solo mare, ma anche offerte culturali costituisce sicuramente la maggiore economia di Lucania e Puglia, ma anche di tutto il territorio nazionale.

Ospite della città, anche Susanna Camusso, che ci dice che non è la prima volta che visita la città, ci è stata tante volte in svariate occasioni, ma che la vorrebbe maggiormente raggiungibile affinché la si possa raggiungere più facilmente e diventi più fruibile proponibile.

“La città ci dice è molto interessante e si possono fare tante cose. Bisogna essere tuttavia ancora cauti perché non dobbiamo dimenticarci che ci sono tuttora ancora decine di migliaia di persone che si contagiano, non siamo ancora fuori della pandemia , ma penso che in questo periodo abbiamo imparato a difenderci e muoverci con le dovute cautele e precauzioni necessarie .Matera offre ricchezze di offerta di paesaggio e culturali e questa è una società che per prima riprenda a prendere il turismo proprio per le capacita e di unicità che ha di attrazione turistica.

Per uscire da questa crisi è necessario che si intervenga sui poli strutturali del paese. Il tema centrale è il lavoro e la qualità sennò difficilmente si può pensare ad un piano di ripresa del paese.

A cura di Giuseppe Laganella