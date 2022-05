San Severo in festa per la Madonna del Soccorso (FOTO VIDEO)

“Il Comune di San Severo è lieto di annunciare che nella serata di martedì 17 maggio in Piazza Martiri di Cefalonia verrà organizzato uno spettacolo con due ospiti di eccezione, Noemi e Gabry Ponte e con la partecipazione dei Dj di Radio Norba che presenteranno l’evento. La Direzione artistica è affidata a Carlo Gallo della Music Art Management”. Lo riporta una nota divulgata da Palazzo Celestini.

“Due super ospiti per il ritorno dei festeggiamenti in onore della nostra Celeste Patrona – dichiarano il sindaco Francesco Miglio e l’assessora alla Cultura Celeste Iacovino – con una serata che promette tanta musica di grande qualità con due artisti conosciutissimi ed apprezzati dal nostro pubblico. Dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia Covid 19, la nostra Festa più attesa e desiderata ritorna con uno spettacolo elettrizzante che farà cantare e ballare tutti”.

Venerdì 13 maggio la Festa Patronale s’inaugura con lo spettacolo “Il Cotto e il Crudo” con Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, meglio conosciuti come Toti e Tata”. La commedia si terrà in Largo Carmine con inizio alle ore 20,45. “La Festa Patronale 2022 – dichiarano ancora Miglio e Iacovino – segna il ritorno a San Severo di due grandissimi artisti pugliesi, capaci di divertire tante generazioni di pubblico. Non poteva esserci inizio più bello per il ritorno alla normalità della nostra Festa dopo la pandemia. Ringraziamo il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, nelle persone del presidente Peppino D’Urso e del direttore Sante Levante per la fattiva collaborazione dell’evento, in un momento così atteso da tutta la nostra comunità”. (fonte: l’immediato).

foto video (statoquotidiano)