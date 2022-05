Sorpreso con una mazza da baseball in metallo: assolto 57enne di Manfredonia

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 15 maggio 2022. Nei giorni scorsi è conclusa positivamente con una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste emessa dal Tribunale di Foggia sezione penale poiché l’imputato, il manfredoniano Rignanese G. (anni 57) con precedenti di polizia, si era reso responsabile del reato di porto ingiustificato di strumento atto ad offendere per essere stato trovato in possesso di una mazza da baseball in metallo, secondo le previsioni di cui alla legge 110/75 che disciplina le armi.

I fatti risalgono all’agosto del 2020 quando i carabinieri di Manfredonia durante il proprio servizio in pattuglia, alle prime luci dell’alba notavano il Rignanese alla guida di un Ape car effettuare un anomala manovra.

Di qui, i militari, dopo aver fermato il Rignanese che risultava essere sottoposto all’affidamento in prova del servizio sociale con obblighi, effettuavano una perquisizione personale e veicolare del medesimo che si concludeva con esito positivo per il ritrovamento di una mazza in metallo detenuta senza giustificato motivo.

Il Tribunale di Foggia all’esito della requisitoria del Pubblico Ministero che concludeva con richiesta di mesi 4 di arresto ed all’esito della arringa difensiva con l’avv. Matteo Ciociola difensore dell’imputato, accoglieva la tesi difensiva dell’avvocato Ciociola il quale ha rimarcato che nel caso specifico difettavano gli elementi costitutivi del reato poiché la mazza rinvenuta all’interno dell’abitacolo del mezzo non era in suo possesso e certamente non costituiva oggetto atto ad offendere, essendo di ridotte dimensioni ed inoffensiva oltre che oggetto di libera vendita.

