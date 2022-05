(agenzianova). L’eventuale adesione di Svezia e Finlandia potrà aumentare la comune sicurezza della Nato. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, partecipando da remoto, in quanto positivo al Covid, alla conferenza stampa finale della riunione informale dei ministri degli Esteri della Nato che si è tenuta a Berlino.

Stoltenberg: “Kiev può vincere la guerra, il sostegno della Nato continua”. “La richiesta dimostra che la porta della Nato è aperta e che l’aggressione non paga”, ha aggiunto. “Noi rispetteremo qualsiasi decisione prenderanno, perché ogni Stato ha il diritto sovrano di decidere il proprio percorso”, ha sottolineato Stoltenberg.

L’Ucraina esiste più forte che mai e può vincere la guerra “perché sta difendendo la propria terra”, ha detto il segretario generale. “Gli alleati si sono impegnati nel loro sistema di sicurezza nel difendere la Nato negli ultimi anni e hanno formato le forze armate in Ucraina. Noi dobbiamo continuare a sostenere l’Ucraina e creare un gruppo di sostegno dell’Ucraina”, ha aggiunto.

“Ankara non bloccherà l’adesione di Stoccolma e Helsinki”

Stoltenberg ha evidenziato che la Turchia è un importante Stato membro della Nato ed ha espresso alcune preoccupazioni sull’allargamento dell’Alleanza atlantica alla Finlandia e alla Svezia ma “come facciamo sempre nella Nato quando ci sono preoccupazioni, quando ci sono domande, ci sediamo” attorno ad un tavolo. “Sono fiducioso che riusciremo a trovare un terreno comune e un accordo, un consenso su come andare avanti sulla questione dell’adesione. Perché tutti gli alleati concordano sul fatto che la ‘porta della Nato è aperta’”, ha aggiunto. “Gli alleati concordano sul fatto che il processo di allargamento della Nato è stato un grande successo per molti, molti anni”, ha proseguito.

“Quindi, se Finlandia e Svezia si candidano e si uniscono alla Nato, quello sarà un momento storico per l’Europa, per la Finlandia, la Svezia, per la Nato e per un intero legame transatlantico”, ha sottolineato il segretario generale della Nato. “Sono stato in contatto con il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu. Era presente alla riunione di ieri sera. E mi aspetto che saremo in grado di dare seguito rapidamente se Finlandia e Svezia richiederanno l’adesione”, ha aggiunto. In un altro passaggio della conferenza stampa, Stoltenberg ha ribadito che “la Turchia ha chiarito che la loro intenzione non è quella di bloccare l’adesione” di Finlandia e Svezia.