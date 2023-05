A Carapelle rieletto il sindaco Umberto Di Michele: “È accaduto di nuovo”

Foggia, 15 maggio 2023. “È accaduto di nuovo”.

Così il sindaco di Carapelle Umberto Di Michele commenta la sua vittoria sull’avversario Luigi Marasco.

Con un’affluenza al 74%, nel paese dei cinque reali siti e una forbice di circa 200 voti dall’altro candidato, l’uscente primo cittadino ha puntato la sua campagna elettorale sulla continuazione delle opere iniziate nel primo mandato e che risultano “già finanziate”, ha detto in un’intervista rilasciata a Stato Quotidiano.

Molto serrato il confronto con Marasco in questi mesi, è iniziato mesi fa, in anticipo rispetto ad altri centri al voto in questa tornata di amministrative.