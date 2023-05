TARANTO, 15 MAG – Sono padre e nonno. Non desidero sacrificare neanche un bambino per il progresso economico.

Taranto ha affrontato numerose tragedie e per questo motivo desidero concentrarmi su questa città.

Fin dall’inizio del mio mandato, ho parlato di Taranto ogni mese. Tuttavia, non dobbiamo porre fine alla produzione industriale. Dobbiamo avere il coraggio di ripensare alla nostra industria, non di eliminarla, ma di fornirle un futuro sostenibile. Chiedo a tutti di aiutarci in questo processo.”

Così si è espresso il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, in risposta all’intervento di Massimo Castellana, portavoce dell’associazione ‘Genitori Tarantini’, durante un “dialogo con i cittadini” presso il teatro comunale Fusco di Taranto sul tema della transizione verde.

“Timmermans ha affermato: “Posso garantire che la Commissione sarà solidale e fornirà supporto a Taranto, anche finanziario, per perseguire questa direzione. Se collaboriamo con l’industria e le autorità locali, regionali e nazionali, possiamo raggiungere il nostro obiettivo e offrire opportunità di lavoro alle future generazioni.”

Secondo Timmermans, è necessario superare la contraddizione tra ambiente e produzione industriale, la scelta tra salute e lavoro che abbiamo affrontato per decenni. “Per me, Taranto rappresenterebbe il simbolo del successo di questa transizione”, ha concluso.

Lo riporta l’Ansa.