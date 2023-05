Foggia, Rossi: “Abbiamo giocato male, il Potenza avrebbe meritato di più”

FOGGIA – “Ieri avevo preannunciato che avremmo giocato una partita sporca. È difficile riprendere a giocare dopo tanti giorni. Abbiamo giocato con troppa tensione. Alleno questo gruppo da un mese e mezzo e secondo me hanno fatto meglio le scorse partite”.

Lo ha spiegato Delio Rossi, tecnico del Foggia, dopo il passaggio del turno playoff contro il Potenza. “Io però salvo la qualificazione. Ai punti meritava il Potenza, però questa è una partita secca. A me non è piaciuto nemmeno il primo tempo, abbiamo giocato male oggi. Sono contento solo per la qualificazione e per questa gente. Loro arrivavano prima sulle seconde palle, noi abbiamo cercato di adeguarci a loro. Questa squadra non può giocare così, ci siamo adeguati troppo a loro”.