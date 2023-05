(ANSA) – ORISTANO, 15 MAG – “I peccati si confessano in confessionale, vengono assolti e si riceve anche una sanzione nella segretezza del sacramento. Ma i reati sono un’altra cosa.

Ma la pedofilia non è solo un peccato: è un reato che deve essere denunciato, senza se e senza ma, a voce alta e chiara. Ringrazio il Signore per avermi dato forza e gratitudine alla comunità per avermi accettato”. Queste sono state le parole conclusive del primo sermone del padre Paolo Contini, domenica, nella parrocchia della Beata Vergine Immacolata di Ghilarza (Oristano), dopo aver rivelato, in una chat con i fedeli, di essere stato vittima di abusi sessuali durante il suo periodo nel seminario minore dei francescani.

Le sue parole, riportate dai giornali locali, hanno suscitato un lungo applauso da parte dei fedeli presenti in chiesa.

Nel frattempo, l’arcivescovo di Oristano, monsignor Roberto Carboni, ha dichiarato in una nota che “il sacerdote coinvolto negli abusi non appartiene all’Arcidiocesi di Oristano, ma a un’altra diocesi in Sardegna. Padre Contini, nel suo tempo, è stato accolto da me, ascoltato attentamente e incoraggiato a presentare una segnalazione e una denuncia ufficiale; quindi, come previsto dal Vademecum della Congregazione per questi casi (n.22), mi sono messo in contatto con il vescovo dell’altra diocesi dove risiede il sacerdote accusato degli abusi.

In conformità con le Linee Guida del Servizio Protezione dei Minori e il Vademecum del Dicastero per la Dottrina della Fede, è stato avviato il processo previsto in questi casi.

La Congregazione per la Dottrina della Fede ha valutato il caso e i documenti presentati, decidendo inizialmente di archiviare il caso, considerando sia il tempo trascorso dai fatti (circa 30 anni) sia altre considerazioni sulla documentazione. Padre Contini non ha accettato il Decreto della Congregazione e ha ritenuto inadeguate le sanzioni canoniche inflitte al sacerdote accusato, quindi ha presentato un ricorso. La Congregazione ha accolto il suo ricorso e ha deciso di avviare un nuovo processo che si svolgerà a breve”, ha concluso il vescovo. (ANSA).