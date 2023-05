La Webbin Angel Manfredonia festeggia la promozione in serie D

MANFREDONIA (FOGGIA) – “La Webbin Angel Manfredonia , con la vittoria sul parquet della Virtus Foggia, festeggia con grande merito la promozione in serie D a coronamento di un campionato dominato, che ha riportato grande entusiasmo in città per il basket.

Complimenti alla società e al roster del coach Fabio Carbone per l’importante impresa sportiva che, oltre a dare lustro a Manfredonia, vede la crescita di tante potenziali giovani eccellenze pronte a brillare su palcoscenici nazionali. W lo sport, W la Webbin, W Manfredonia”. Lo riporta il Sindaco Ing. Gianni Rotice.