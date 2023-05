Manfredonia – “Non sono ricattabile” così Giuseppe Di Benedetto, a pochi giorni dalla finalissima playoff Manfredonia- Gallipoli, valevole per l’accesso alla serie D, sul neutro di Fasano, ha evidenziato nella conferenza stampa aperta al pubblico (moderata dal giornalista Antonio Castriotta,ndr), la sua posizione nella quale il presidente del sodalizio biancoceleste ha fatto il punto ed il bilancio stagionale.

Il giovane patron ha rimarcato, con non poca amarezza, le vicende che hanno contraddistinto e accompagnato la squadra sipontina, sottolineando che nonostante le tante difficoltà logistiche relative all’indisponibilità del Miramare, ha comunque mantenuto fede alle promesse fatte alla città e alla tifoseria, in ordine all’allestimento di una compagine di tutto rispetto che ha già conquistato la Coppa Puglia e che avrebbe dovuto lottare per la promozione.

Con una serie di videoclip, ha attaccato la società Manfredonia Miramare per le promesse disattese, con relativo aggravio dei costi sulla gestione dell’annualità calcistica, ripercorrendo il tutto in ordine cronologico, sino alla finale casalinga (unica gara al momento disputata in riva al Golfo).

“Non ho interessi economici, non ho casa a Manfredonia e non ho interessi politici di nessun genere”, ha continuato Di Benedetto.

Traspare tutta la sua delusione quando rende edotto il numeroso pubblico accorso, che nonostante gli ingenti investimenti sostenuti, in una nota pec (che mostra) gli sono stati chiesti i danni cagionati alla struttura sportiva, causati dalla tifoseria nerostellata, pena l’indisponibilità dello stadio per la prosecuzione degli allenamenti, danni che da C.U. n 176 della Lega Nazionale Dilettanti Puglia, sono da addebitare alla società ospite.

“Mi chiedo se c’è ignoranza o voglia di fare soldi con il sottoscritto”.

Si sono chiesti quanti danni hanno fatto alla società e ai tifosi? Noi abbiamo nemici in casa. Tolgo il disturbo”.

In seguito a tutto ciò, nonostante le scuse giunte, il decisionista presidente ha chiuso rendendo edotti i partecipanti che la squadra da domani e fino alla fine della stagione tornerà ad allenarsi in quel di Trani.

A cura di Antonio Monaco, Manfredonia, 15 maggio 2023