Manfredonia. “L’importante JiAppari’”

Manfredonia – Giovanni è un donnaiolo festaiolo, che “divide” il suo tempo e i suoi “piaceri” fra due donzelle di facili costumi, Fragoletta e Rosabella, prorompenti manfredoniane di bella presenza, colorite dirimpettaie che si contendono lo spasimante a suon di “ciambotte fresche”, provole, tarall ‘nceroppet e cozze!

Nell’aria di Manfredonia aleggia la magica e atmosfera carnacialesca quando ad un certo punto Giovanni , perseguitato dal povero Cambialetto per via dei suoi debiti, scompare promettendo ad entrambe le signore che avrebbe fatto ritorno a mezzogiorno per gustare il loro succulento pranzo.

Appare in scena a questo punto, un forestiero accompagnato dal prete Acquasanta, giunto da Bari a Manfredonia incuriosito dalla diceria che qui si trovino le donne più belle della Puglia.

Don Giovanni (questo il nome del forestiero) si rivela essere il sosia di Giovanni e per tale infatti viene scambiato, dapprima da Fragoletta e Rosinella e poi anche da Rosabella e Fresculella.

L’abile signore, in cerca di avventure, non si sottrae così all’invito dell’ignara Fragoletta, che lo accoglie in casa a braccia aperte convinta di avere davanti il suo amante; addirittura gli presterà anche l’esagerata somma di mille lire per permettere allo squattrinato di poter saldare il suo debito con Cambialetto.

Appena uscito da casa di Fragoletta, nel cortile “Abbascuculicchi” Don Giovanni si ritrova davanti Rosabella, anche lei tutt’intenta a far bella figura con il suo amante che invita ad entrare in casa perché il pranzo è pronto.

L’impeccabile forestiero, sfuggito al controllo della moglie che lo sta cercando in lungo e in largo, non se lo fa ripetere due volte, ed anche qui, una volta compreso l’equivoco, finge di essere Giovanni che tutti in paese conoscono, per farsi riservare il suo stesso trattamento!

A nulla servono i consigli e le esortazioni di Acquasanta, convinto che Manfredonia sia un luogo di diavoli e di perdizione. Egli si dispera e vorrebbe salvare il suo padrone dalle grinfie di queste astute donne malefiche ma Don Giovanni è felicissimo anzi beato e contento di aver trovato il “Paradiso” qua sulla Terra e non sembra avere nessuna intenzione di voler lasciare così frettolosamente la cittadina del Golfo.

Il pubblico applaude soddisfatto mentre il palco è tutto in festa fra colori, maschere, balli, canti e risate.

Una commedia degli equivoci fresca e goliardica che svela i tratti ingenui e popolani di una Manfredonia dell’epoca fascista, presidiata poi dagli alleati americani con la loro ventata di novità.

Dopo “l’abbuffata” Don Giovanni si allontana per cedere il passo allo sventurato Giovanni che, ignaro dell’accaduto, si presenta al cospetto di Fragoletta per poter finalmente pranzare.

L’arguta signora non gliele manda a dire due volte e pensa che il non più giovane spasimante stia dando di matto,essendosi “ingozzato” e alzato dalla sua tavola solo pochi istanti prima. Stessa sorte gli tocca quando afflitto e sconsolato, bussa alla porta di Rosabella.

Le due eccentriche signore si sentono offese e prese in giro, se non altro perché ad entrambe Giovanni ha promesso amore eterno e bellissime parole puntualizzando che “la sincerità è il suo massimo pregio!”.

La fiducia di Fragoletta e Rosabella però inizia a vacillare, soprattutto quando entrambe chiedono al malcapitato di restituire loro la mille lire data in prestito, rendendosi conto che Giovanni non si ricorda affatto di aver ricevuto il denaro né dall’una, né tanto meno dall’altra. Come di consueto l’Associazione Palcoscenico anche questa volta intesse una commedia degli equivoci, condita con qui pro quo, risate e incomprensioni, canzoni, balli, colori e tanto di battaglia di cuscini!!!!

Ad avere la peggio non solo è Giovanni ma anche la nobile moglie del suo sosia che,giunta in città, vede infangare il nome della propria casata quando comprende le vere intenzioni del marito, Don Giovanni di nome e di fatto. All’amabile signora viene in mente un piano: dato che Don Giovanni e Giovanni sono simili come due gocce d’acqua, nessuno si accorgerà dello scambio di persona. In pochi istanti la nobildonna chiede a Giovanni di sposarla in modo tale che Don Giovanni non possa più mettere realmente piede in casa al suo ritorno: finalmente dopo averla fatta tanto tribolare, il furbetto avrà la lezione che si merita.

Sono ormai sedici anni che l’Associazione Palcoscenico guidata dall’instancabile ed energico fondatore, il regista Michele Trotta, ci regala momenti di sana allegria, intessendo trame sempre originali e simpatiche che incontrano i gusti del pubblico fino a registrare nelle varie serate il sold-out.

L’abilità di Michele Trotta sta nel saper calare nella realtà locale commedie e opere classiche note, rivisitandole e donando un tocco satirico e goliardico alle situazioni rappresentate.

Anche questa volta un lavoro che ha richiesto un grande impegno da parte degli attori della compagnia su più fronti: recitazione, ballo, canto. Curati i costumi, sicuramente d’effetto, con lustrini e colori sgargianti che brillano sotto le luci dei riflettori.

Non è semplice per le compagnie amatoriali di Manfredonia organizzare, gestire e presentare di anno in anno, alla cittadinanza lavori che sappiano far divertire ma al contempo anche far riflettere o sensibilizzare su tematiche sociali.

L’essenza della Commedia presentata al Teatro Lucio Dalla, può essere racchiusa nel titolo “L’importante jiappari’” soprattutto in una società come la nostra nella quale, spesso, è più importante “apparire” che “essere”. Al di là delle risate e dello spirito goliardico il regista infatti ha voluto, fra un sorriso e l’altro, portare in scena un tema sempre attuale: la cosidetta “facciata” retaggio soprattutto del sud Italia che deve essere sempre salvata onde evitare spiacevoli equivoci o conseguenze come nel caso del malcapitato protagonista Giovanni, che non godeva certo di ottima fama.

Anche le parole del prete Acquasanta “adesso chi lo dice alla padrona e se non mi paga più, io sono rovinato”, intento più a salvare e salvaguardare il suo salario alle dipendenze della nobile signora che a salvare le anime perse, la dicono lunga.

Le commedie di Michele Trotta delineano sempre personaggi molto caratteristici nella loro personalità, pittoreschi, quasi fossero delle “macchiette”, con una mimica facciale, una gestualità, un tono della voce ben definiti per lanciare un certo tipo di messaggio.

In questo caso il fil-rouge della commedia è rappresentato dall’ipocrisia, un abito che calza a pennello a tanti uomini e donne del nostro tempo, più intenti appunto a “salvare la faccia”,costi quel che costi.

Attori

Giovanni e Don Giovanni: Michele Trotta

Cambialetto: Roberto Vigilante

Fragoletta: Rosanna Trotta

Fresculella: Raffaella Totaro

Rosabella: Angela D’Antuono

Angela: Anna Rita Olivieri

Rosinella: Antonietta Bitondi

Cecernella: Alex (in arte) Michele Spagnuolo

Acquasanta: Peppino Prencipe

Moglie di Don Giovanni: Teresa Marcolongo

A cura di Mariella La Forgia, Manfredonia, 15 maggio 2023