Miramare. Clamoroso j’accuse del presidente del Manfredonia, Giuseppe Di Benedetto (VIDEO INTEGRALE)

Manfredonia – Conferenza stampa “aperta ai giornalisti ed al pubblico” indetta dal presidente del Manfredonia Calcio 1932, Giuseppe Di Benedetto, questo pomeriggio presso il bar Fiore in Manfredonia. Le motivazioni? “Per fare il punto sulla stagione calcistica che si sta concludendo, sugli allenamenti della squadra e sugli scenari futuri del Manfredonia Calcio 1932”.

La conferenza si sta svolgendo a pochi giorni dallo spareggio per decretare la vincente del Campionato Regionale di Eccellenza tra il Manfredonia e il Gallipoli, in programma domenica 21 maggio 2023 presso il campo neutro comunale “Vito Curlo” di Fasano (BR) con fischio d’inizio alle ore 17.30, come da accordi stabiliti in occasione della riunione svoltasi negli uffici del Comitato Regionale Puglia.