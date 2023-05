“Pensiero critico a scuola”: evento Acli provinciali Foggia

Foggia – Le Acli provinciali di Foggia con il supporto della Fondazione dei Monti uniti di Foggia e della scuola “Notarangelo – Rosati” hanno realizzato un percorso a cura del dott. Giuseppe Marrone, filosofo e consigliere presso le Acli foggiane, dedicato ai giovanissimi delle scuole secondarie di secondo grado: Pensiero critico a scuola. Il progetto, reso possibile dalla disponibilità della scuola, dei docenti coinvolti e della dirigente scolastica, prof.ssa Irene Sasso, ruota attorno alla necessità della riflessione in un mondo, quello moderno contemporaneo, in bilico tra la complessità delle informazioni e l’urgenza di una presenza critica dell’essere umano (essere di coscienza) contro la superficialità della società di consumo.

L’adolescente soprattutto, a cui il progetto è rivolto, trova nel vivere questa complessità un disorientemento esistenziale, dove la stessa capacità critica si affatica: la soluzione sta nell’applicazione sistematica e metodica del criticismo come difesa del primato della coscienza libera.

La libertà nel senso di applicazione nella scelta della propria cifra morale trova resistenza in un contesto antropologicamente orientato al consumo, da qui l’importanza delle attività formative che ha visto coinvolte le classi seconde dell’Istituto “Notarangelo – Rosati” di Foggia. L’evento conclusivo, sotto forma di convegno partecipato, avrà luogo il giorno 16 maggio 2023 dalle ore 10.00 alle 12.00 presso l’Aula Magna dell’istituto in Via Napoli, 101.

<<Un momento importante di riflessione e consapevolezza comune per la crescita del territorio e dei giovani cittadini del futuro, in sintonia all’azione di stimolo e di orientamento proprio delle Acli>>, dichiara Valentina Scala, presidente provinciale delle Acli. <<Un’opportunità di crescita comune orientata alla consapevolezza e alla realizzazione di una responsabilità di comunità già dall’adolescenza, un progetto fortemente voluto e in linea con l’azione formativa dell’istituzione scolastica>>, dichiara la dirigente scolastica, prof.ssa Irene Sasso.

L’evento conclusivo vedrà la partecipazione di due docenti di altissimo profilo accademico e filosofico: il prof. Tommaso Sgarro dell’Università di Bari e la prof.ssa Alessandra Beccarisi dell’Università di Foggia che, oltre a relazionare, saranno i testimoni della restituzione del lavoro svolto nelle classi dagli alunni durante il percorso.