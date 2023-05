Per l’ennesima volta si ha conferma che: chiunque venga a *Manfredonia, chiunque provi a investire a Manfredonia, chiunque tenti di fare impresa a Manfredonia, debba ottimizzare perennemente la stessa riflessione. Debba giungere tristemente alla stessa conclusione: per un motivo paradossalmente ignoto bisogna: fare, agire, lavorare, fornire servizi, in modo totalmente gratuito. Quantomeno, non proporzionato al valore dell’impresa e delle attività.

Come se fosse un atto dovuto, non si comprende per chi e per cosa.

E’ un problema innanzitutto culturale, che non renderà nessuno vincitore o più furbo dell’altro (per quanto qualcuno lo possa immaginare), ma continuerà a lasciare lo stesso territorio in fase di involuzione.

*La realtà di Manfredonia non è naturalmente differente da altre comunità, non tutte, della Provincia di Foggia.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it