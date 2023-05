Rignano Garganico, arriva Cunz! Il Gargano Food Fest

FOGGIA – È alla sua prima edizione ma già si prospetta come uno degli eventi più importanti e rappresentativi del Gargano.

Si chiama Cunz! – Gargano Food Fest ed è l’evoluzione diretta della trentennale Sagra della Musciska di Rignano Garganico. Si terrà nel ‘Balcone di Puglia’ il 2 e 3 giugno e vedrà alternarsi iniziative di ogni genere ed aperte a tutti, non solo a livello enogastronomico, ma anche sociale, culturale, naturalistico e artistico. Cunz! vuole evidenziare l’importanza del cibo nella cultura locale, come elemento centrale della tradizione e della vita quotidiana capace di attrarre turisti, promuovere l’economia del comparto agroalimentare attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici della Puglia ed in particolare garganici, come la musciska, la salicornia, gli asparagi e il caciocavallo podolico.

Cunz! verrà presentato con tutti i dettagli nella sala giunta di Palazzo Dogana, a Foggia, il 24 maggio alle 11. Nel frattempo, per le aziende dell’agroalimentare sarà possibile prenotare uno spazio gratuito per promuovere il suo prodotto in un apposito spazio all’interno della kermesse rignanese.

Chi volesse prenotare uno stand gratuito, potrà visitare il sito internet

https://prolocorignanogarganico.it/areastand/