San Giovanni Rotondo. “Tanti auguri alle mamme degli angeli”

San Giovanni Rotondo – In occasione della ricorrenza della Festa della Mamma, il Presidente della Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio, fr. Piero Vivoli, il Direttore Generale Dott. Giovanni Di Pilla e il Direttore Amministrativo Dott. Salvatore Ettore Vitulano, si sono recati presso il Presidio residenziale dell’Ente di San Giovanni Rotondo, “Gli Angeli di Padre Pio”, per fare gli auguri a tutte le mamme presenti nella struttura, ricoverate per problemi personali o in qualità di accompagnatrici dei propri piccoli.

A fare gli onori di casa la Dr.ssa Maria Teresa Gatta, Direttore Sanitario del Presidio che, nella piccola cappella interna, ha posto l’accento sul coraggio e sulla forza di volontà delle mamme presenti in struttura, sempre combattive e mai rassegnate, nonostante le difficoltà legate alle condizioni di salute.

“La breve cerimonia, inaugurata dalle parole del Direttore Di Pilla, è proseguita con un commovente ed intenso momento di preghiera celebrato dal Presidente fr. Piero Vivoli ed è culminata con la consegna di un piccolo omaggio a tutte: una rosa rossa e un rosario”, ha dichiarato il Direttore Generale.