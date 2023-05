“Tra simulazioni e realtà”, per superare il “come se fosse Antani”

Superata l’ovvietà della rilevanza di un’esercitazione ai fini di una successiva attività pratica, etc. etc. etc., e relative riflessioni “come se fosse Antani“, superata la correlazione “esercitazioni – misure – adesioni – fondi“, mi chiedevo ingenuamente: ma poiché da anni e anni sono lasciate al degrado e all’abbandono aree nel Gargano stracolme ad esempio di rifiuti, abusi edili, o aree con sversamento di idrocarburi in mare, etc., etc., mentre si è obbligati a simulare un’esercitazione per contrastare l’abbandono di rifiuti e/o situazioni di abusivismo edile, e/o sversamento di idrocarburi in mare ?

Semplicemente, non sarebbe più opportuno attivare “tavoli tecnici”, protocolli di Questure e Prefetture, Regioni e Amministrazioni, bandi e misure regionali, stages of planning, project work, phases of planning, briefing e debriefing, e tutte le varie meraviglie progettuali e lessicali del mondo, per non comprenderci spesso nulla, etc. etc. etc., dunque utilizzare la stessa procedura infinita e burocratica, per contrastare qualcosa di esistente (e noto a chiunque) e non da ricercare attraverso fantasmagoriche simulazioni ?.

Anche perché solitamente la comunicazione all’utenza per una situazione di illegalità esistente è spesso quella della “mancanza di uomini e autovetture” (???!!), oltre alla rinomata “mancanza di competenza sui fatti in oggetto“.