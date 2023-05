Tragedia a Pieve Rossa: cade dalla sedia, morta bimba di 6 anni

Reggio Emilia – Una bambina di sei anni è purtroppo deceduta presso l’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, tre giorni dopo una caduta accidentale avvenuta nella sua abitazione, che inizialmente sembrava essere di poco rilievo.

La tragedia, riportata nell’edizione odierna del Carlino Reggio, ha avuto luogo a Pieve Rossa, una frazione del Comune di Bagnolo in Piano, nella zona di Reggio Emilia.

Martedì sera, mentre la piccola Giulia, di origini cinesi, stava giocando, è improvvisamente caduta da una distanza di pochi centimetri, battendo la testa. I genitori hanno prontamente chiamato i soccorsi e la bambina è stata trasportata all’ospedale. Nonostante abbia subito un primo arresto cardiaco, i medici sono riusciti a rianimarla. Tuttavia, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi una volta che è stata ricoverata nel reparto di rianimazione pediatrica dell’Arcispedale.

Nonostante le cure, venerdì sera il cuore di Giulia ha smesso di battere e il suo decesso è stato confermato. I carabinieri della stazione locale di Bagnolo hanno seguito il caso, ma dai primi accertamenti non è emersa alcuna negligenza da parte della famiglia, che era presente al momento dell’incidente. I genitori hanno già ottenuto il permesso per tenere i funerali in forma privata. (ANSA)