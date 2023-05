Roma – La Procura di Roma ha ottenuto dei documenti che sono stati messi a disposizione del Vaticano nel contesto dell’indagine già in corso a Piazzale Clodio sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.

Questa indagine è stata avviata dopo che il Consiglio Superiore della Magistratura aveva richiesto informazioni riguardo a una denuncia presentata al consiglio dai familiari della ragazza scomparsa a Roma il 22 giugno 1983, all’età di 15 anni.

Emanuela Orlandi, un mistero che dura da 40 anni – Speciali Una storia di indagini, supposizioni, depistaggi, una montagna russa di speranze e delusioni. Tuttavia, la famiglia non si è mai arresa, con il fratello in prima linea.

È un fatto positivo che la Procura di Roma abbia ottenuto documenti dal Vaticano

“È un fatto positivo che la Procura di Roma abbia ottenuto documenti dal Vaticano, poiché per la prima volta ci sarà una collaborazione, che in passato è stata sempre negata, tra la Santa Sede e la magistratura ordinaria.”

Queste sono le parole di Pietro Orlandi, che commenta la notizia riguardante il nuovo slancio alle indagini sulla scomparsa di sua sorella, avvenuta a Roma nel giugno 1983.

“Il nostro desiderio è che ci sia una collaborazione sincera” tra la Procura di Roma e il Vaticano “nella ricerca della verità. È una buona notizia, è ciò che abbiamo chiesto per anni per ottenere la verità su Emanuela.”

Queste sono le parole di Laura Sgrò, avvocata di Pietro Orlandi, in una dichiarazione all’ANSA, commentando la notizia del nuovo slancio alle indagini sul caso da parte della Procura di Roma. Laura Sgrò precisa di aver appreso la notizia dai media e che al momento la famiglia Orlandi non è coinvolta in questa nuova fase di indagini che si apre sul caso.

Lo riporta l’Ansa.