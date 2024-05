Il Presidente Assonat-Confcommercio Luciano Serra: “I porti turistici parte attiva nell’adottare comportamenti sostenibili, nel valorizzare e introdurre misure e comportamenti per la salvaguardia dell’ambiente, nella cura del territorio, nella promozione e partecipazione a iniziative ambientali”

Sono 81 i porti turistici che hanno ottenuto il prestigioso vessillo della Bandiera Blu 2024; questo il dato ufficiale comunicato dalla FEE Italia durante la cerimonia di conferimento delle Bandiere Blu svolta ieri a Roma presso la sede del CNR.

“Le 81 strutture portuali turistiche che hanno ottenuto il riconoscimento della Bandiera Blu – dichiara Luciano Serra Presidente Assonat-Confcommercio – valorizza l’impegno e le scelte che i nostri concessionari hanno intrapreso ormai da diversi anni e che sono contraddistinti da elementi di punta nell’ospitalità attraverso una gamma di servizi, sempre più attenti alla qualità, alla sicurezza, alla sostenibilità, al rispetto dell’ambiente”.

“In questo contesto – continua Serra – piena è la convinzione che i requisiti identificati siano tra i principali vettori di sviluppo e di crescita di un turismo del mare, dei laghi e dei fiumi dalle caratteristiche vincenti per migliorare e per mantenere la portualità turistica italiana ai vertici europei”.

“I marina – conclude Serra – rappresentano per il diportismo un’avventura esperienziale unica non clonabile nella scoperta e conoscenza del nostro Made in Italy, attraverso un’ulteriore porta di accesso ai nostri territori, che raccontano di storia, cultura, tradizioni, arte, bellezze paesaggistiche e prodotti tipici, generando positive ricadute economiche nelle diverse attività dell’indotto e coinvolgendo molteplici categorie di operatori altrimenti estranee al mondo della vacanza nautica”.