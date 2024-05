riceviamo e pubblichiamo

“Gentile Direttore,

L’analisi pubblicata dal vostro autorevole organo di stampa, elaborata da Andrea Pacilli, riguardo ai redditi prodotti dai cittadini sipontini nel corso del periodo d’imposta 2022, suscita alcune immediate riflessioni.

La constatazione che il 92,51% del reddito derivi da lavoro dipendente e da trattamenti di quiescenza, a fronte di un modesto 5% circa proveniente da reddito d’impresa e da lavoro autonomo, rafforza il nostro fermo convincimento sulla necessità di attribuire centralità assoluta all’innovazione economica e alle politiche giovanili, cui il nostro programma politico-amministrativo riconosce valenza preminente.

Numerose, in tal senso, si rivelano le strategie attuative – non già le mere dichiarazioni d’intenti – che abbiamo già esposto in numerose sedi (l’ultima delle quali presso la Confcommercio di Manfredonia, alla presenza di figure imprenditoriali di rilievo come Michele Clemente e Pio De Girolamo), per concretizzare le nostre sostanziali idee in tema di sviluppo socio-economico.

Con un focus specifico e puntuale destinato ai giovani, vogliamo contrastare la loro fuga dalla città e consentire l’affermazione di stabili condizioni lavorative qui, in riva al golfo.

Per garantire un’azione effettiva in questi termini, siamo disponibili ad ogni approfondimento ed analisi.

Manfredonia ci appartiene e, pertanto, desideriamo una crescita piena e duratura”.

E’ quanto riporta a StatoQuotidiano.it il dr. Ugo Galli, Candidato sindaco per il Comune di Manfredonia.