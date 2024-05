Manfredonia. “Il futuro della nostra Manfredonia dovrà ripartire dai giovani, il nostro migliore capitale umano del presente. Nonostante da tempo si assista inermi alla fuga di moltissimi giovani capaci e brillanti, credo fermamente che la politica debba creare tutte le condizioni affinché qualcuno di loro resti nella nostra città per arricchirla e migliorarla. Non è una sfida semplice, ma la nostra visione deve rappresentare un lavoro di prospettiva e di lungo respiro. Per fare questo, bisogna creare un ambiente favorevole al protagonismo dei giovani e realizzare una città che contenga (e non escluda) la loro creatività, la loro energia, i loro sogni. Tutto questo, quindi, si dovrà concretizzare in una maggiore formazione delle giovani generazioni, in una migliore qualità del loro tempo libero e nella creazione di possibilità – anche materiali – per riunirsi, stare insieme, creare”.

Lo dice in una nota il candidato a sindaco di “Insieme per Manfredonia”, Domenico La Marca.