Tutto pronto per la XVII edizione della “Festa del Volontariato” del CSV Foggia che si terrà sabato 25 e domenica 26 maggio 2024 in Piazza Giordano e in Via Lanza, nel cuore del capoluogo daunio. “Insieme per il ben-essere sociale: il cambiamento possibile”, il tema al centro della due giorni che vedrà confrontarsi oltre 60 realtà del Terzo Settore di Capitanata che promuoveranno le proprie attività negli stand e nella sala convegni.



INAUGURAZIONE, RIFLESSIONI E ANIMAZIONI DEL SABATO

La giornata di sabato inizierà alle ore 10.00, con l’apertura degli stand e la cerimonia inaugurale della festa organizzata dal Centro di Servizio al Volontariato, con il patrocinio del Comune di Foggia. Alle 10.30, sarà possibile approfondire l’esperienza di “Io non rischio: la protezione civile come prevenzione tra i cittadini”, presentata dal Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Foggia. Seguirà, alle 11.30, un interessante dibattito sul tema dell’economia circolare, della sostenibilità sociale e del networking, con il contributo del Banco Alimentare della Daunia “F. Vassalli” OdV. Dopo i saluti del presidente del CSV Foggia, Pasquale Marchese, Simona Mendolicchio, assessora alle Politiche Sociali del Comune di Foggia e Danilo Leone, delegato del Rettore per la Terza Missione dell’Unifg, interverranno Stefania Menduno, presidente OdV Banco Alimentare della Daunia “F. Vassalli”; Francesco Sansone, referente dell’IPZS di Foggia; Mariantonietta Fiore, delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali dell’Unifg; Valentina Tolomeo, Personale&Sociale della Direzione Regionale di Molfetta Lidl Italia; modera Danila Paradiso, giornalista.

Nel pomeriggio, alle ore 17.00, sarà la volta del confronto sul tema del volontariato e delle periferie, con la presentazione del progetto “Scuole aperte partecipate” a cura della rete MoVi Foggia. Alle 18.00, si parlerà, invece, di “Sport e Terzo Settore: cosa cambia con la riforma e quali opportunità in ambito europeo”, grazie al contributo dell’AICS – Comitato Provinciale di Foggia. Dopo i saluti del presidente del CSV Foggia, interverranno Giuliana Goduti, segretaria dell’Ordine dei Commercialisti di Foggia; Marcello Parisi, commercialista e revisore dei conti di AICS Foggia; Concetta Soragnese, responsabile politiche europee AICS Foggia e Gianluca Grieco, responsabile organizzativo AICS Foggia; modera Cesare Gaudiano, referente provinciale AICS Foggia. Alle ore 19.00, nell’area convegni ci sarà un approfondimento sulla “Creazione di un ecosistema territoriale del Terzo Settore per generare innovazione sociale”, presentato dal Forum Terzo Settore e dall’Università di Foggia. La giornata sarà allietata dalle danze popolari a cura dell’Ass. Ethnos e si concluderà con un concerto del gruppo folklorico culturale “I Cantori di Civitate Aps”.

CONVEGNI, MUSICA E BALLI DOMENICA

Domenica gli stand apriranno alle ore 9.30. Mezz’ora più tardi avrà luogo la premiazione del concorso artistico “L’Arte per la Vita”. Alle ore 11.00, in saletta convegni si parlerà di “Ben-essere in corsia: volontari in prima linea per la biblioteca ospedaliera”. Dopo i saluti di Pasquale Marchese e di un rappresentante della Direzione Strategica del Policlinico “Riuniti” di Foggia, interverranno Laura Pipoli, presidente Ass. Misericordia Foggia, Gabriella Berardi, direttrice del Polo Biblio-Museale di Foggia e Aldo Scirano, psicologo in Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza del Policlinico Riuniti. Porteranno le proprie testimonianze Stefania Giallanella, operatrice locale di progetto del Servizio Civile Universale e Giuseppe Pio Padovano, volontario della biblioteca ospedaliera di Lucera; modera Annalisa Graziano, giornalista. Nel pomeriggio, alle ore 17.00, si terrà un dibattito sull’urgente necessità della creazione di scuole di pace, con la presentazione dell’ISSUP – International School of Studies for Universal Peace. Alle 18.00, sarà invece affrontato il tema dell’educazione politica a Foggia, con la testimonianza dell’Ass. Cercasi un fine. Dopo i saluti del presidente del CSV Foggia, interverranno don Michele Caputo, responsabile della scuola di formazione all’impegno sociale e politico di Foggia; Giuseppe La Porta, vicepresidente della Consulta Provinciale per la Legalità; Maria Teresa Coratella, avvocata e Giulio De Santis, assessore alla legalità del Comune di Foggia. Modera Roberto Lavanna, sociologo.

La giornata proseguirà con danze popolari e letture animate a cura di Auser Foggia, per concludersi con il concerto “In-Fusioni italiane. Musica per la legalità” a cura del gruppo Zero33, alle ore 20.00.

“È fondamentale – sottolinea il presidente del CSV Foggia, Pasquale Marchese – comprendere il ruolo cruciale del volontariato nel promuovere il benessere di tutti. Guardando al programma della ‘Festa del Volontariato’ di quest’anno, non posso fare a meno di essere colpito dalla varietà e dalla ricchezza delle iniziative proposte. È evidente il contributo straordinario delle diverse realtà del Terzo Settore di Capitanata, che con il loro impegno e la loro dedizione rendono possibile un evento così significativo per la nostra comunità”.

GLI ETS PARTECIPANTI

Alla XVII edizione della Festa del Volontariato partecipano So’Bellicos; Amici di Famiglia; Rete MoVi Foggia; Bethel italia; ANMIL; Fare Ambiente Laboratorio Verde Foggia; I Falchi Foggia – Borgo Segezia; Don Fausto Parisi; Radio Club “G. Marconi”; Respirare In Puglia; Banco Alimentare della Daunia “Francesco Vassalli”; ACLI provinciali di Foggia; Ass. Genoveffa De Troia; Pro Loco Foggia; Comitato provinciale Unicef Foggia; Missionari di Bigene; Ass. Pompieri; AVO Don Uva Foggia; ADMO Puglia; Nucleo Intervento Tutela Ambientale N.I.T.A.; Cittadinanzattiva; AGEDO/FG/Gabriele Scalfarotto; Cicloamici Foggia FIAB; AIL Foggia; Auser Volontariato Foggia; ANDOS Comitato di Foggia; The Angels Life; Associazione alla Salute Foggia; AVRV; AIDO; Costruisci la tua idea; LILT Provinciale Foggia; Gruppo folklorico culturale I Cantori di Civitate; Ethnos; GAMA Oncologico; Mario Del Sordo-Dov’è sempre il sole; Parrocchia Gesù e Maria; Anffas Aps; A.V.P.; Emergency; Madre Teresa Di Calcutta; MO.D.A.V.I. Foggia; Piergiorgio Frassati; San Riccardo Pampuri; Giorgio Casoli; AVO Foggia; Confraternita di Misericordia di Foggia; L’Albero della Vita; Famiglie in Rete; Fondazione Buon Samaritano – fondo di Solidarietà Antiusura; Alzheimer Italia – Santa Rita Foggia; Associazione Parkinson Foggia; S.O.S. – Sm27; AISM; Il Veliero; Solidaunia – la Daunia per Il Mondo; La nuova Misericordia; Fondazione ANT; I Diversabili; CISOM Ordine di Malta.