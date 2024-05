Una storia a lieto fine quella di Joy, un gatto domestico grigio e bianco di otto anni, abituato ad uscire dalla sua abitazione. La sua famiglia si è trasferita in una nuova casa a Barletta, recentemente, davanti ad una strada ad alto scorrimento e Joy, davanti ad una strada ad alto scorrimento.

“Circa due mesi fa abbiamo ricevuto la segnalazione della scomparsa di Joy – racconta l’Enpa di Barletta che ha seguito dal primo momento la vicenda – e sinceramente, vista anche la posizione della casa e la vicinanza ad una via ad alto scorrimento, abbiamo temuto il peggio. Questa zona è molto pericolosa per i gatti di colonia, figuriamoci per un domestico. Abbiamo continuato a cercare Joy ma di lui, per un po’, si sono totalmente perse le tracce.

Poi sono arrivate delle segnalazioni che si trovava davanti al cancello della sua vecchia casa ma neanche il tempo di arrivare e lui non c’era già più. Ieri, infine arriva la segnalazione di un gatto bloccato su un albero. Confrontando le foto abbiamo subito capito che si trattava di Joy e abbiamo chiamato i Vigili del Fuoco che hanno svolto davvero un lavoro eccezionale! Sono arrivati con la scala e sono riusciti a recuperare Joy al primo colpo. Dopo averlo messo in sicurezza lo abbiamo quindi riconsegnato alla sua famiglia.

Una storia incredibile. Joy aveva fatto oltre 10 chilometri per tornare nella sua vecchia casa. Poi, probabilmente, è stato aggredito da un cane e, per ripararsi, è salito su un albero dal quale, però, non è stato più in grado di scendere”. “Una storia a lieto fine – conclude l’Enpa di Barletta – che però poteva andare molto diversamente.

Noi lo ripetiamo in continuazione: ogni volta che si lascia un gatto domestico libero di uscire lo si espone ad enormi pericoli come aggressioni, incidenti stradali e molto altro. Joy è stato fortunato ma questa storia deve essere di monito ai troppi cittadini che mettono a rischio la vita dei loro animali in queso modo”.