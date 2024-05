“Prendendo spunto dalle parole del prefetto Valiante riguardanti l’arresto di due noti membri della criminalità organizzata, il presidente onorario della Fondazione Antiusura “Buon Samaritano”, Pippo Cavaliere, esprime la convinzione che stiamo vivendo un momento decisivo nella lotta al crimine organizzato.

“Ciò è confermato non solo dall’arresto menzionato, ma soprattutto dal fatto, forse non abbastanza enfatizzato, che negli ultimi mesi tre noti criminali locali hanno deciso di collaborare con lo Stato (i fratelli Francavilla e il boss viestano Marco Raduano, insieme ad altri minori come Liberantonio Azzarone)”, afferma Cavaliere. “La loro decisione rappresenta la prova più tangibile dell’efficacia e della determinazione dell’azione congiunta della DDA, della Procura di Foggia, delle Forze dell’Ordine e della Prefettura. Questo fatto assume ancor più importanza se si considera che fino a poco tempo fa la mancanza di collaboratori di giustizia era una delle principali criticità del nostro territorio, e ora abbiamo tre pentiti in pochi mesi! In questo contesto, la collaborazione della comunità sarà cruciale, poiché quanto più le forze dell’ordine percepiranno il sostegno, tanto più lo Stato potrà affermare la legalità”, continua, citando le parole del prefetto Valiante.

“Questa è l’unica via per liberarci del marchio della ‘quarta mafia’, per incoraggiare gli imprenditori a investire nuovamente nel nostro territorio e per creare nuovi posti di lavoro”, conclude Cavaliere.

Lo riporta l’Immediato.net