“Esprimo grande compiacimento per il successo dell’operazione congiunta della DDA di Bari insieme alla Polizia di Stato e ai Carabinieri di Foggia, che ha portato oggi all’esecuzione di un’ordinanza cautelare di custodia in carcere nei confronti di due prominenti figure della criminalità organizzata locale. Questo conferma ancora una volta l’ottimo lavoro svolto dalla Magistratura e dalle Forze dell’Ordine in questo territorio, con professionalità, sacrificio e dedizione.

Il prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, commenta così l’arresto del boss Roberto Sinesi e del suo complice Sergio Ragno per il tentato omicidio di Vito Bruno Lanza. Aggiunge che è grato alle forze di polizia per il loro costante e straordinario impegno a servizio della comunità, garantendo la sicurezza dei cittadini con una azione incisiva che sta riducendo notevolmente la presenza criminale nel territorio.

Valiante sottolinea l’importanza del ruolo di tutta la comunità in questa fase cruciale. Maggiore è il sostegno e la collaborazione dei cittadini, maggiore sarà il successo dello Stato nel far rispettare la legalità.

Lo riporta l’Immediato.net