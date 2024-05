Da più di trent’anni lavora nel mondo del sociale come animatore socio culturale, assistente sociale specialista, educatore professionale socio-pedagogico. Impegnato in diverse progettualità sperimentali in Provincia di Foggia, per otto anni ha coordinato le comunità per minori al Villaggio Don Bosco e da più di dieci anni è presidente della Cooperativa Sociale “Arcobaleno”, una realtà che conta oltre venti persone all’attivo fra dipendenti e collaboratori.