Bari. I consiglieri del M5S Rosa Barone, Grazia Di Bari, Marco Galante e Cristian Casili hanno depositato la proposta di legge con gli “Interventi per la salvaguardia delle lagune pugliesi e la loro corretta gestione” e la richiesta di audizione in V Commissione Ambiente dell’assessore al Bilancio Raffaele Piemontese, dell’assessora all’Ambiente Serena Triggiani e dell’assessore all’Agricoltura Donato Pentassuglia per capire quale sia la strada più facilmente percorribile per realizzare gli interventi per salvaguardare le lagune di Varano e Lesina.

“Le lagune di Lesina e di Varano costituiscono il complesso salmastro più esteso ed importante dell’Italia meridionale – spiegano i pentastellati – ma versano da anni in uno stato di insalubrità più volte denunciato dai sindaci di Ischitella, Cagnano Varano e Lesina, che non possono essere lasciati soli a gestire questa emergenza. Nel corso delle audizioni che si sono tenute un mese fa è emersa ancora una volta la necessità di interventi immediati perché a causa del caldo di questo periodo si rischia tra pochi giorni di ritrovarsi nella stessa situazione di un anno fa.

È necessario ascoltare gli assessori regionali competenti per quello che riguarda la richiesta fatta dalla provincia di Foggia per poter sbloccare 2,5 milioni di euro per i Comuni per gli interventi di dragaggio urgenti, sia per ragionare sulle rispettive competenze. Abbiamo depositato una proposta di legge che interviene per garantire la salvaguardia delle lagune pugliesi e la loro corretta gestione, promuovendo la stipula di accordi con le altre amministrazioni interessate.

Nel testo si stabilisce l’istituzione di un apposito fondo regionale specifico, con relativo capitolo di spesa, per la salvaguardia delle lagune pugliesi, come già fatto in altre Regioni. È prevista la redazione di un piano per la gestione delle lagune da parte della Giunta, previo parere dei Comuni e delle Province interessate, di Arpa Puglia e dell’ASSET, che fissa gli obiettivi, determina gli interventi e le conseguenti opere, i criteri di pianificazione, di progettazione e gestione dell’azione per garantire la salubrità delle lagune, previa individuazione di parametri di qualità ambientale. Sulla base degli obiettivi e delle linee guida del piano, la Giunta regionale, in relazione ai finanziamenti disponibili, predisporrà i programmi degli interventi da attuare, che saranno approvati dal Consiglio regionale entro novanta giorni dal ricevimento della proposta. La Giunta dovrà poi presentare alla competente Commissione consiliare una relazione semestrale sul grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. Auspichiamo che la discussione della proposta venga calendarizzata al più presto”.