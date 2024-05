Manfredonia, rissa in via del Porto: un indagato per lesioni. Vittima fuori pericolo - ph sq

Manfredonia. Un indagato per lesioni in seguito alla rissa avvenuta lo scorso 11 maggio 2024 in via del Porto a Manfredonia.

E’ quanto si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it.

I fatti sono avvenuti nella prima serata. Il diverbio poi sfociato in scontro fisico è avvenuto tra due uomini, uno dei quali è stato colpito con una spranga.

Sul posto gli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di P.S. di Manfredonia, gli agenti della Polizia locale e i sanitari del 118.

La vittima dei fatti è stato trasportato con urgenza in ospedale attraverso il servizio di elisoccorso. L’uomo è stato dimesso dall’ospedale.