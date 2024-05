In seguito al ritrovamento di un ordigno della Seconda Guerra Mondiale in un cantiere di via Spalato, domenica 2 giugno, a partire dalle prime ore del mattino, sarà effettuata la bonifica dell’area ad opera del Genio Militare.

Le tempistiche e le modalità delle operazioni sono state definite al termine di una serie di incontri presso la Prefettura di Foggia, coinvolgendo tutte le parti interessate. Parallelamente, il Comune di Foggia ha istituito il COC – Centro Operativo Comunale, dove sono presenti tutti gli Enti e gli Uffici coinvolti nella complessa pianificazione degli interventi di bonifica, evacuazione della popolazione dalla cosiddetta zona rossa e sospensione dei servizi (mobilità, utenze domestiche, telefonia).

Per garantire la sicurezza pubblica e il corretto svolgimento delle operazioni, è stata decisa l’evacuazione parziale e temporanea dell’area interessata, con un raggio di 430 metri dal luogo del ritrovamento. Questa misura è conforme alle normative vigenti e alle indicazioni delle autorità competenti in materia di ordigni bellici inesplosi, con l’obiettivo di minimizzare il disagio per i residenti e le attività commerciali dell’area coinvolta.

Particolare attenzione sarà dedicata alle persone fragili e a coloro con esigenze speciali, in collaborazione con l’ASL, per garantire il loro benessere durante le operazioni di evacuazione e bonifica. “Si invita caldamente la popolazione residente e le attività commerciali dell’area coinvolta a collaborare attivamente con le autorità locali, rispettando le disposizioni e le indicazioni che verranno fornite nei prossimi giorni per garantire un’evacuazione sicura e ordinata”, precisano dal Comune di Foggia.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti regolarmente attraverso i canali ufficiali del Comune di Foggia, in stretta collaborazione con la Prefettura.

