Manfredonia. “Quello che vorrei proporre è un nuovo approccio all’Amministrazione Comunale incentrato sul coinvolgimento attivo di tutti i cittadini al governo della città, sia come singoli che tramite associazioni rappresentative. Si tratta di una democrazia partecipativa che mira alla collaborazione e garantisce un rapporto trasparente tra istituzioni e cittadini tale da incrementare la fiducia di questi ultimi proprio nelle istituzioni locali. Ma per avviare questi processi innovativi, bisogna dotarsi di appositi Regolamenti che al momento mancano a Manfredonia. E difatti l’approvazione di un Regolamento Comunale ad hoc è stato inserito dal nostro candidato sindaco, Ugo Galli, nel programma da attuare“.

E’ quanto dice a StatoQuotidiano.it il giovane manfredoniano Pasquale D’Antuono, militare in servizio nell’Aeronautica Militare, candidato al consiglio comunale per le Amministrative dell’8-9 Giugno 2024.

Pasquale ha conseguito il Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico G. Galilei di Manfredonia e da qualche anno ha ravvisato “una vera e propria passione per le materie giuridiche, motivo per cui ho deciso di proseguire gli studi iscrivendomi al Corso di Laurea in Consulente del Lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia”.

“Mi occupo anche di attività sindacale, come rappresentante di una sezione locale, a seguito della recente normativa che ha permesso di costituire i Sindacati anche nelle Forze Armate”.

“Ho deciso di candidarmi come Consigliere Comunale alle prossime elezioni comunali nella lista civica Forza Manfredonia, per Ugo Galli Sindaco, perché voglio dare un contributo fattivo alla risoluzione dei problemi reali che affliggono la nostra amata città, soprattutto per garantire un futuro roseo alle nuove generazioni, facendo sì, quindi, che i giovani sipontini che si affacciano al mondo del lavoro si trovino nelle giuste condizioni socio-economiche affinché possano decidere di permanere nel nostro territorio senza essere costretti a trasferirsi altrove. Questo è un tema che mi sta a cuore perché avendo vissuto 5 anni in Friuli Venezia Giulia, so cosa significa allontanarsi dalla propria famiglia e dai propri affetti con l’obiettivo di perseguire un’occupazione stabile”.

“La mia intenzione, in sintesi, è quella di prendere spunto sia dalle esperienze maturate fino ad ora in una delle province con una qualità della vita elevata, Pordenone, sia dalle dinamiche sindacali, dove al centro del progetto vi è la “persona”, con le sue opinioni e le sue esigenze. Il tutto per offrire proposte nuove, ma al tempo stesso semplici perché basate sul dialogo e sul confronto. Bisogna ascoltare i cittadini, capire di cosa hanno realmente bisogno e trovare tutti insieme le giuste soluzioni. È necessario ora più che mai prendere in mano il nostro futuro, e non parlo solamente del giorno delle elezioni, per cui risulta indispensabile l’esercizio del voto, ma di tutti i giorni del nostro vivere quotidiano e governare il nostro splendido paese come una Comunità unita e compatta che crede in un futuro migliore, in una città più ordinata e più organizzata, a beneficio di tutti”, conclude Pasquale.

