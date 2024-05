Venerdì 17 maggio a Villa Bautier un convegno per riflettere sul rapporto con il cibo e il corpo

Si terrà venerdì 17 maggio a Villa Bautier, Contrada Quarto Cerignola, il primo evento dedicato ai disturbi alimentari e al body positive. L’evento, dal titolo “La Vita Oltre lo Specchio”, ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza di una sana relazione con il proprio corpo promuovendo l’accettazione di sé e offrendo strumenti concreti per raggiungere un rapporto sano con il cibo e la propria fisicità.

Il convegno si aprirà alle 19:00 con la lettura di una pagina del libro “Sei bellissima” di Janna Carioli e Vittoria Facchini, un racconto che narra, in modo delicato e semplice, la storia di una bambina che combatte contro i disturbi alimentari.

“Dato che negli ultimi anni, soprattutto dopo il covid, c’è stato un forte incremento di bambini e adolescenti che soffrono di disturbi alimentari abbiamo pensato di aprire l’incontro proprio con la voce di una bambina che interpreterà questo picture book” spiega Celestepia Diterlizzi, organizzatrice dell’evento assieme a Pia Reddavide.

Seguiranno una serie di interventi di esperti del settore:

• Pia Reddavide,body specialist

• Celestepia Diterlizzi, psicologa clinica

• Veronica Erinnio,chinesiologa

• Giampaolo Cianci,biologo nutrizionista.

I relatori, moderati da Pierluigi Lapollo e Natalia Reddavide, parleranno delle diverse forme di disturbi alimentari, dei loro effetti sulla salute fisica e mentale, e delle strategie per superarli. Inoltre, condivideranno consigli pratici per promuovere l’accettazione del proprio corpo e sviluppare un rapporto sano con il cibo.

Ospite d’eccezione della serata sarà Sara Ciafardoni, blogger, influencer e autrice di “Sono ancora qui”, romanzo toccante e realistico che offre una spreranza sui disturbi alimentari e sui loro effetti devastanti sulla vita di chi ne soffre ma anche un inno alla speranza e alla forza di volontà.

L’incontro si concluderà con una coreografia a cura della scuola di danza “Scarpette rosa” volta a promuove l’autostima e la body positivity attraverso la danza.

‘La Vita Oltre lo Specchio’ è un evento gratuito e rivolto a tutti coloro che sono interessati ai disturbi alimentari, al body positive e alla promozione di una sana relazione con il proprio corpo.

Intento delle organizzatrici Pia Reddavide e Celestepia Diterlizzi promuovere l’accettazione di sé e sensibilizzare la cittadinanza sui disturbi alimentari, che colpiscono sempre più persone, soprattutto giovani, nonché contribuire a creare una società più inclusiva e accogliente, dove tutti possano sentirsi a proprio agio con il proprio corpo.