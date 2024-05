Si comunica l’avvio del procedimento di Autorizzazione Unica per la realizzazione e l’esercizio di un parco fotovoltaico flottante denominato “Parco fotovoltaico flottante nella laguna costiera di Varano” nel lago di Varano, insieme alle opere di connessione in mare e a terra nel territorio del Comune di Ischitella, come indicato nella nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Capitaneria di porto del Compartimento Marittimo di Manfredonia.

Il richiedente, OCEANICA SOLIS S.R.L., ha presentato la domanda di autorizzazione al protocollo n. 5033 in data 28.02.2024, successivamente integrata con i protocolli n. 8252 in data 09.04.2024 e n. 9513 in data 24.04.2024. La domanda riguarda la concessione demaniale marittima di anni 30 (trenta) per le seguenti zone:

SP 001 – Specchio acqueo: m² 3.511.590,00

OR 001 – Opere da realizzare: m² 10.000,00

Le opere includono la realizzazione di un impianto fotovoltaico flottante composto da 6 campi con una potenza elettrica nominale di circa 175 MW e n. 263.200 pannelli fotovoltaici da 665 W.

Le principali opere previste sono:

Pannelli fotovoltaici con potenza nominale di 665 W, supportati da strutture galleggianti.

Moduli di conversione da corrente continua (CC) a corrente alternata (CA) e trasformatori BT/MT per l’elevazione della tensione di esercizio a 33 kV.

Rete di cavi subacquei in CC e CA in bassa e media tensione per il trasporto dell’energia elettrica.

Sottostazione di trasformazione MT/AT per l’elevazione della tensione a 150 kV.

Stazione di misura e consegna per l’immissione dell’energia prodotta nella Rete di Trasmissione Nazionale.

La domanda rimarrà depositata presso la Sezione Demanio e Contenzioso della Capitaneria di porto di Manfredonia per 25 giorni consecutivi, dal 14.05.2024 al 07.06.2024, e sarà pubblicata sulla pagina istituzionale nella sezione “Avvisi” (link http://www.guardiacostiera.gov.it/manfredonia/Pages/avvisi.aspx).

Si invita chiunque sia interessato a presentare osservazioni scritte entro il termine indicato per tutelare eventuali diritti relativi agli usi pubblici del mare. Trascorso il termine, si procederà con le pratiche relative alla concessione richiesta. Il termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.

Lo riporta civico93.it