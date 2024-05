San Giovanni Rotondo. E’ una sfida a tre quella che vede la comunità di San Giovanni Rotondo al voto tra meno di un mese.

A sfidarsi per la corsa verso Palazzo di città é l’uscente Michele Crisetti, candidato per il centro sinistra, Filippo Barbano, sostenuto dal Movimento 5Stelle e da alcune civiche e l’avvocato Floriana Natale, appoggiata da un centro destra unito (Forza Italia, Fratelli d’Italia, UDC, esponenti della Lega), più otto liste civiche e volto della civica “Rinascita Sangiovannese”.

Per la Natale la candidatura rappresenta la volontà di “far voltare pagina” al centro garganico, come spiega a Stato Quotidiano.

“Abbiamo previsto un programma che sarà presentato pubblicamente e nel quale ci saranno alcuni temi che riteniamo importanti, come la sicurezza, la legalità e la viabilità connesse all’urbanistica e al decoro urbano, oltre alla tutela delle fasce deboli”, spiega.

“Vogliamo riportare al centro dell’attività amministrativa il cittadino. Ci siamo resi conti che c’è stato uno scollamento tra il palazzo e la cittadinanza”, racconta, rispondendo anche in merito al tema della rilevanza di Casa Sollievo della Sofferenza, quale polo sanitario di eccellenza da presidiare e da guardare in posizione interlocutoria.

”Sicuramente vorremo sviluppare idee e programmi per aprire un tavolo con tutti i portatori di interesse”, assicura, parlando poi di un’attenzione particolare riguardo alle politiche turistico-religiose.

“Anche per ciò che concerne il discorso del turismo religioso, vorremmo valorizzare il centro storico. Ho un filo diretto con il Convento, essendo una catechista oltre che una cattolica praticante. Ritengo che vada valorizzata e portata a centro la figura di San Pio come elemento identitario dei sangiovannesi, sono inoltre presidente dell’associazione socio-culturale Symposium, nata al fine di valorizzare il territorio. Con il sodalizio abbiamo lavorato ad un progetto di rivitalizzazione dei mosaici della Basilica inferiore, quella realizzata da Renzo Piano”.

A proposito poi dell’interesse dei mass-media nazionali ed esteri, e di tanti volti noti dello spettacolo italiano per il paese di San Pio, e a Lui devoti, la candidata parla di un allontanamento da parte delle politiche turistiche cittadine verso il Santo di Pietralcina.

”Nel corso degli anni abbiamo perso una risonanza nazionale che ci aveva reso un paese molto popolare in Italia e nel mondo. Ecco perché ritengo che occorra ripartire da San Pio, da donna devota sostengo che bisogna rendergli la giusta considerazione in quanto popolo scelto per la sua opera”.