Nella giornata di venerdì 10 maggio l’istituto tecnico economico e tecnologico “L. Di Maggio” di San Giovanni Rotondo ha partecipato agli Stati Generali della Natalità 2024.

Gli studenti della cittadina garganica (l’unica scuola ammessa a partecipare insieme ad alcuni istituti della Capitale!) hanno incontrato a Roma Papa Francesco e hanno partecipato attivamente al tavolo con le grandi imprese italiane (ENI, ENEL, Ferrovie dello Stato, Cassa Depositi e Prestiti e altri). Si tratta di un’opportunità fondamentale per i nostri alunni – ha dichiarato il Dirigente Scolastico, prof. Rocco D’Avolio – frutto di un’attenta programmazione e di progettazioni didattiche che mirano ad avviare concretamente i nostri studenti nel mondo del lavoro.

L’anno scolastico in corso è stato particolarmente proficuo e pregno di attività – ha precisato il prof. Sacha De Giovanni, promotore di molte iniziative nell’istituto – che hanno consentito di realizzare progetti e viaggi d’istruzione a cui hanno preso parte circa 500 alunni. E non finisce qui. Per il nuovo anno – ha poi aggiunto De Giovanni – stiamo preparando nuove attività che vedranno i nostri studenti ancora protagonisti.