Gli spari tra le abitazioni di San Nicandro nel Gargano, avvenuti dopo la mezzanotte tra domenica e lunedì scorsi, hanno tragicamente portato alla morte di un cucciolo di cinghiale che si era avvicinato al paese probabilmente in cerca di cibo. LNDC Animal Protection ha prontamente denunciato l’accaduto, unendosi alla segnalazione fatta ai Carabinieri e alla Procura della Repubblica.

“Desidero ringraziare personalmente la signora che ha tempestivamente denunciato l’incidente, scendendo in strada dopo aver udito gli spari e avvistato due individui fuggire nei pressi del luogo”, ha dichiarato la presidente di LNDC Animal Protection, Piera Rosati.

La carcassa del giovane animale, documentata con foto dalla signora, è stata poi rimossa alcune ore dopo. L’associazione invita la collaborazione dei residenti per individuare i responsabili e mette a disposizione il proprio servizio legale all’indirizzo avvocato@lndcanimalprotection.org per segnalazioni utili alle indagini, anche in forma anonima. “Secondo la legge attuale, queste persone potrebbero non subire una giusta punizione anche in caso di condanna”, ha aggiunto Rosati, “perché le sanzioni previste sono così leggere che raramente vengono applicate. Da tempo chiediamo una revisione del Codice Penale per aumentare la pena massima per chi uccide un animale, portandola dagli attuali 2 anni a 6 anni di reclusione. Questo sarebbe un modo efficace per punire adeguatamente chi commette atti così atroci e pericolosi, anche per le persone come in questo caso. Mi auguro che venga fatta luce su questo ennesimo evento orribile e che la modifica legislativa giunga presto, nonostante le resistenze della Lega del Ministro Salvini. È fondamentale punire in modo efficace tali crimini, poiché la violenza deve sempre essere condannata, specialmente quando è rivolta verso le creature più indifese”, ha concluso la Presidente di LNDC Animal Protection.

Lo riporta l’Immediato.net