La Puglia si conferma ancora una volta tra le eccellenze balneari italiane conquistando 27 Bandiere Blu 2026, il prestigioso riconoscimento assegnato dalla Foundation for Environmental Education alle località che si distinguono per qualità delle acque, tutela ambientale, raccolta differenziata e servizi turistici.

La regione si piazza così al secondo posto in Italia, subito dietro la Liguria. La cerimonia ufficiale di consegna dei riconoscimenti si è svolta il 14 maggio nella sede del Consiglio nazionale delle ricerche di Roma.

Grande protagonista è il Gargano, con cinque comuni della provincia di Foggia confermati Bandiera Blu: Peschici, Vieste, Rodi Garganico, Isole Tremiti e Zapponeta.

Per Peschici si tratta della diciassettesima Bandiera Blu, la nona consecutiva. Premiati diversi tratti di costa, tra cui Sfinale, Gusmay, Baia di Calalunga, Baia di Manaccora, Baia San Nicola/Zaiana e Baia di Peschici. Il sindaco Luigi D’Arenzo ha sottolineato: “È il frutto di un lavoro quotidiano e premia le politiche attuate negli anni a tutela del nostro territorio. Non è un percorso facile”.

Anche Zapponeta festeggia il nono riconoscimento consecutivo per la spiaggia del Lido. Il sindaco Vincenzo Riontino ha dichiarato: “Ricevere per il nono anno consecutivo la Bandiera Blu è motivo di enorme soddisfazione per tutta la nostra comunità”. Il primo cittadino ha inoltre ringraziato Acquedotto Pugliese, Arpa e gli operatori balneari per il lavoro svolto.

A Vieste la Bandiera Blu sventola sulle spiagge di San Lorenzo e Scialara. Il sindaco Giuseppe Nobiletti ha evidenziato: “Vieste è il comune con la percentuale più alta di raccolta differenziata in provincia di Foggia”, aggiungendo che il riconoscimento “ogni anno va guadagnato sul serio”.

Conferma anche per Rodi Garganico, premiata per la Riviera di Ponente e la Riviera di Levante. Il sindaco Carmine d’Anelli ha commentato: “Ancora oggi da nove anni Bandiera Blu con merito e soddisfazione sventola sulle spiagge di Rodi e Lido del Sole”.

Alle Isole Tremiti il riconoscimento riguarda invece la spiaggia di Cala delle Arene.

Le Bandiere Blu pugliesi sono distribuite lungo tutto il litorale regionale. In provincia di Bari vengono premiate Monopoli e Polignano a Mare. Nella Bat riconoscimenti per Margherita di Savoia e Bisceglie.

In provincia di Brindisi ottengono il vessillo blu Fasano, Carovigno e Ostuni, mentre nel Salento sono premiate Lecce, Melendugno, Castro, Gallipoli, Salve, Morciano di Leuca, Nardò, Tricase e Ugento.

Nel Tarantino, infine, riconoscimenti per Leporano, Manduria, Ginosa, Castellaneta, Pulsano e Maruggio, confermando la Puglia tra le regioni simbolo del turismo balneare italiano.

Lo riporta foggiatoday.it.