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Home // Il diavolo spettegola // Barbara D’Urso rompe il silenzio: “De Filippi, Toffanin, le chat: ho portato tutto in tribunale. Spiegherò ogni cosa”

TOFFANI D'URSO Barbara D’Urso rompe il silenzio: “De Filippi, Toffanin, le chat: ho portato tutto in tribunale. Spiegherò ogni cosa”

“Mi è stato riferito che esisteva il divieto assoluto di avere contatti con me: un trattamento che solitamente si riserva ai traditori”

Barbara D’Urso rompe il silenzio: “De Filippi, Toffanin, le chat: ho portato tutto in tribunale. Spiegherò ogni cosa”

Barbara D’Urso - Fonte Immagine: tgcom24.mediaset.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Maggio 2026
Il diavolo spettegola //

Barbara D’Urso torna a parlare della brusca fine del suo rapporto con Mediaset e annuncia battaglia legale. In un’intervista rilasciata a La Stampa, la conduttrice racconta il difficile periodo vissuto dopo l’addio all’azienda nel 2023, spiegando di aver raccolto materiale e documenti che presenterà in tribunale.

“Mi è stato riferito che esisteva il divieto assoluto di avere contatti con me: un trattamento che solitamente si riserva ai traditori”, afferma D’Urso, aggiungendo di avere prove a sostegno delle sue dichiarazioni. La conduttrice parla di una decisione che l’avrebbe profondamente destabilizzata dopo sedici anni di lavoro in Mediaset.

Nel corso dell’intervista, Barbara D’Urso smentisce anche le voci secondo cui avrebbe ricevuto denaro in cambio del silenzio: “Alcune male lingue dicono che ho preso dei soldi per stare in silenzio ma io parlerò, certo che lo farò. Ma sarà in tribunale, davanti ai giudici, che è la sede opportuna per spiegare tutto”.

La presentatrice rivela inoltre che negli ultimi anni sarebbe stata vicina a un ritorno televisivo in Rai. “Per più di una volta ed esattamente tre, stavo per condurre una trasmissione in prime time in Rai”, racconta, spiegando che diversi progetti sarebbero poi improvvisamente sfumati nonostante incontri e trattative avanzate.

D’Urso evita di indicare apertamente chi l’avrebbe ostacolata, ma esclude responsabilità del pubblico e degli inserzionisti pubblicitari: “Forse qualche vendetta personale nell’ambiente? E per cosa poi?”.

Tra gli elementi depositati negli atti della causa ci sarebbero anche riferimenti a Maria De Filippi e Silvia Toffanin. La conduttrice precisa: “Negli atti di una causa vengono raccontati i fatti. Con il mio legale abbiamo lavorato per mesi alla preparazione di documenti, chat, audio e molto altro”.

Barbara D’Urso sostiene inoltre che una possibile mediazione sarebbe saltata a causa di una proposta ritenuta offensiva. “Mi è stata fatta un’offerta talmente umiliante, che mi vergogno anche a raccontarla”, dichiara, sottolineando che il suo obiettivo principale sarebbe quello di tornare a fare televisione.

Infine, la conduttrice torna sul post pubblicato nel 2023 dal profilo X “Qui Mediaset”, che considera gravemente lesivo della propria immagine personale e professionale. “Nessuno mi ha mai chiesto scusa, neanche privatamente, e il post era gravemente lesivo e inaccettabile per la mia dignità di madre, di donna e di artista”, conclude.

Lo riporta huffingtonpost.it.

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