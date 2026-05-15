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GIUSEPPE VUOVOLO Basket, il sipontino Giuseppe Vuovolo alle finali nazionali U17 Eccellenza

Alla competizione parteciperanno le migliori 16 squadre italiane della categoria, che si contenderanno il titolo di campione d’Italia

Basket, il sipontino Giuseppe Vuovolo alle finali nazionali U17 Eccellenza

Basket, il sipontino Giuseppe Vuovolo alle finali nazionali U17 Eccellenza

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Maggio 2026
Manfredonia // Sport //

Il giovane Giuseppe Vuovolo, classe 2010, talento sipontino del basket, sarà protagonista alle finali nazionali Under 17 Eccellenza, in programma ad Agropoli dal 18 al 24 maggio. Alla competizione parteciperanno le migliori 16 squadre italiane della categoria, che si contenderanno il titolo di campione d’Italia.

Il giocatore, appena sedicenne, ha disputato la stagione con la maglia della Stamura Basket Ancona, distinguendosi nel percorso che lo ha portato fino all’appuntamento tricolore. Le gare finali decreteranno la squadra vincitrice dello scudetto Under 17, massimo riconoscimento nazionale di categoria.

Al termine della stagione regolare, Vuovolo si appresta dunque a vivere una delle esperienze più importanti del suo percorso sportivo giovanile, con l’obiettivo di contribuire al cammino della propria squadra nelle fasi decisive del torneo.

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