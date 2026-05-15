Casa Sollievo: mentre la politica resta in silenzio, Gumirato continua a rivendicare la correttezza del proprio operato

Il silenzio della politica alimenta interrogativi e preoccupazioni tra cittadini, lavoratori e osservatori. La mancanza di un confronto pubblico chiaro sulla situazione di Casa Sollievo lascia spazio a dubbi che, proprio per questo, richiederebbero risposte istituzionali puntuali e trasparenti.

Per decenni l’ospedale ha rappresentato una fonte di ricchezza, occupazione e servizi per San Giovanni Rotondo e per l’intero territorio. Nel tempo, tuttavia, non sono mancate critiche sulla gestione e sull’assegnazione di incarichi, aspetti sui quali sarebbe opportuno fare piena chiarezza nelle sedi competenti. Nessun candidato alla carica di sindaco, né gli ospiti politici intervenuti o attesi sul palco di Piazza dei Martiri, a partire dai rappresentanti del Movimento 5 Stelle, ha finora affrontato in modo approfondito la reale situazione di questa importante struttura sanitaria, considerata da molti una fonte essenziale di economia e benessere per una San Giovanni Rotondo oggi in difficoltà sotto diversi profili: sanitario, turistico, artigianale e agricolo.

«Non ci resta che il vento», osserva qualcuno in piazza durante comizi dal tono conciliatorio, riferendosi alla possibile diffusione di nuovi impianti eolici. Una prospettiva che, secondo diversi cittadini, rischierebbe di incidere profondamente sul paesaggio garganico, tanto caro alla memoria di San Pio. La critica, però, sembra fermarsi davanti a questioni più ampie che continuano a pesare sul futuro del territorio e, in particolare, sul destino dell’opera più cara a Padre Pio: una struttura nata per umanizzare la sanità e oggi al centro di una fase delicata, segnata anche da rilevanti preoccupazioni economiche.

Non servono giudizi sommari: serve una reazione forte e responsabile, soprattutto dopo le dichiarazioni del direttore generale Gumirato. Da un lato il direttore richiama le responsabilità della politica e segnala criticità; dall’altro rivendica i risultati raggiunti e afferma la solidità della struttura sanitaria. Restano tuttavia aperti diversi nodi: le spettanze rivendicate da alcuni lavoratori, i decreti ingiuntivi, l’esposizione debitoria e la necessità di una comunicazione più chiara sul reale stato economico della Fondazione.

A preoccupare sono anche l’allontanamento di primari e operatori sanitari di alto profilo, le iniziative di protesta annunciate o intraprese da alcuni sindacalisti, le famiglie incerte sul futuro e i pazienti che guardano con apprensione a ciò che potrà accadere nei prossimi mesi.

Achille Capozzi, segretario provinciale della sigla sindacale FIALS, esprime «profonda indignazione» per quella che definisce, riprendendo un nostro articolo, una gestione comunicativa «ambigua e contraddittoria» da parte del direttore Gino Gumirato. Una narrazione che, secondo il sindacato, rischia di aumentare la delusione per l’assenza di un vero confronto politico durante la campagna elettorale.

Sarebbe opportuno parlarne con maggiore serietà e che qualcuno ponesse attenzione al futuro della città, che certamente non può limitarsi al rifacimento dei marciapiedi, all’apertura del campo sportivo o alle feste di piazza.

L’incontro di qualche giorno fa, in una piazza sempre meno partecipata, con i cinque candidati seduti a un talk pubblico, ha dato l’impressione di un confronto poco incisivo rispetto al valore politico della competizione. Frasi lasciate a metà, risposte prudenti a domande già prevedibili e programmi ancora poco definiti hanno prodotto più silenzi che applausi in una platea apparsa delusa e poco coinvolta.

La politica è relazione, ma soprattutto verità. Emblematica, in questo senso, la posizione di alcuni candidati sul Consorzio d’Ambito, giudicato inutile con l’annuncio della volontà di far uscire la città di San Giovanni Rotondo in caso di vittoria elettorale. Sarebbe però necessario chiarire pubblicamente costi e benefici: secondo quanto riferito, a fronte di una spesa di circa 750.000 euro, il Comune beneficerebbe di oltre 2.500.000 euro. Un dato che meriterebbe un confronto trasparente, oltre gli slogan.

Il punto più critico resta la povertà sociale ed economica del territorio, che non può essere affrontata senza considerare il ruolo centrale dell’ospedale. Eppure, anche in questa occasione, l’affaire Casa Sollievo è rimasto ai margini del dibattito.

Cinque domande prudenti non hanno lasciato spazio alla verità né a ciò che potrebbe accadere a breve, anche alla luce delle ipotesi circolate sulla possibile cessione dell’Ospedale del Sollievo, oggi percepito come una questione rilevante per l’intera area garganica, per la Regione e per il Paese.

Non si possono dimenticare le parole del cardinale Parolin che, nella sua autorevolezza, aveva manifestato preoccupazione e fatto riferimento alla possibilità di una cessione già dal 2024. Le successive precisazioni non hanno eliminato del tutto le indiscrezioni sull’interesse del gruppo San Donato, presentate come semplici voci, ma comunque provenienti da ambienti vicini alla vicenda.

La crisi viene da lontano: nell’autunno del 2022 l’Ente decise di affrontarla con la nomina, da parte della Santa Sede, di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Oggi i sindacati rivendicano l’adeguamento dei Contratti Collettivi Nazionali e gli aumenti retributivi spettanti ai dipendenti. La questione, secondo le organizzazioni sindacali, non può essere subordinata ai rapporti finanziari con la Regione o ad accordi gestionali del passato, sui quali sarebbe comunque opportuno fare piena luce.

Il confronto, dunque, torna ai principi essenziali: trasparenza, responsabilità e tutela dei lavoratori. La governance della Fondazione viene chiamata a spiegare in modo chiaro come intenda affrontare le difficoltà economiche senza scaricarne il peso sui dipendenti.

«I diritti retributivi sono soggettivi e immediati», sottolineano i rappresentanti della FIALS, «e non possono diventare strumenti di pressione politica o merce di scambio nei tavoli istituzionali».

Da chi si dichiara vicino al popolo e da chi rivendica una visione politica «oltre le stelle» ci si sarebbe aspettato un atteggiamento diverso, più aderente alla situazione reale della città. Invece prevale un silenzio che non aiuta a superare le ambiguità del passato, comprese le alleanze politiche che hanno inciso sugli equilibri locali, provocando frizioni nella sinistra e in una parte dello stesso Movimento 5 Stelle.

Si tratta di una scelta più volte contestata dai pentastellati pugliesi, sulla quale non è arrivata una parola chiara, positiva o negativa, da parte del leader Giuseppe Conte. La sua presenza a San Giovanni Rotondo potrebbe rappresentare l’occasione per un chiarimento definitivo.

Mentre i decreti ingiuntivi seguiranno il loro corso nelle sedi competenti, il sindacato lancia un ultimatum alla direzione generale: «Se la Fondazione è davvero solida, lo dimostri applicando integralmente i contratti e sbloccando immediatamente gli aumenti dovuti. In caso contrario, il D.G. Gumirato abbia il coraggio di dichiarare ufficialmente lo stato di crisi. I lavoratori meritano rispetto, coerenza e una giusta retribuzione», conclude la FIALS, annunciando che non arretrerà fino a quando ogni somma dovuta non sarà corrisposta.

Un monito affinché si torni a fare politica e sindacato con responsabilità, ma soprattutto ad amare una città che non merita incertezze, silenzi o decisioni prese senza piena trasparenza.

A cura di Maurizio Varriano.